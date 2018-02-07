Мариано Диас: «Неймар – блестящий футболист и отлично бы вписался в „Реал“»

Экс-нападающий «Реала» Мариано Диас, ныне выступающий за «Лион», прокомментировал слухи о возможном переходе в «Королевский клуб» нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, а также поделился мнением о других форвардах парижан:

«Неймар – блестящий футболист. Да, ему платят большую зарплату, но он доказывает, что является большой звездой. Смог ли бы он вписаться в „Реал“? Пожалуй, что да. Я уже сказал, что он выдающийся игрок. Он отлично бы вписался в эту команду.

Мбаппе? Ещё один отличный игрок, что он и демонстрирует. Он творит невероятные вещи в первом же своём сезоне в ПСЖ. Он ещё очень молод и полон амбиций.

Что касается Кавани, я смотрю за его игрой и игрой остальных выдающихся бомбардиров. Вне всяких сомнений, он потрясающий „убийца“».