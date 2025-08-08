Soccer.ru
Роналду высказался о целях «Аль-Насра» на новый сезон

вчера, 13:27

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, чего ждёт от клуба при новом тренере Жорже Жезуше.

Жезуш привносит в команду другую энергию, другую концепцию. Нам нужно действовать постепенно, шаг за шагом. Но я уже вижу, что наш коллектив подготовлен очень хорошо. Надеюсь, мы будем стабильны и сможем завоевать титулы в новом сезоне.

Напомним, что в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место.

qag3kgvnn2jp
qag3kgvnn2jp
вчера в 19:45
Стандартные обещания перед началом
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:23
Гей-нарцисс или верблюд, кому как нравится с каждым годом всё больше и больше веселит людей.
Какие титулы клоун?
Тебе только статику набивать на слабых любительских клубах и не более того.
Титул захотел?
Ну, хоть позабавил, рассмешил народ.
112910415
112910415
вчера в 16:52
Как, ещё и титулы?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:49
Пришла пора завоёвывать титулы, точка....
Вещий
Вещий
вчера в 13:33
Сказал.... как будто бы прочитал по бумажке...
Брулин
Брулин
вчера в 13:32
Здорово усиливается Аль-Наср. Состав как европейский
