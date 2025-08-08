Роналду высказался о целях «Аль-Насра» на новый сезон

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, чего ждёт от клуба при новом тренере Жорже Жезуше.
Жезуш привносит в команду другую энергию, другую концепцию. Нам нужно действовать постепенно, шаг за шагом. Но я уже вижу, что наш коллектив подготовлен очень хорошо. Надеюсь, мы будем стабильны и сможем завоевать титулы в новом сезоне.
Напомним, что в прошлом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял третье место.
Какие титулы клоун?
Тебе только статику набивать на слабых любительских клубах и не более того.
Титул захотел?
Ну, хоть позабавил, рассмешил народ.
