Роналду высказался о целях «Аль-Насра» на новый сезон

Нападающий «Аль-Насра» рассказал, чего ждёт от клуба при новом тренере .

Жезуш привносит в команду другую энергию, другую концепцию. Нам нужно действовать постепенно, шаг за шагом. Но я уже вижу, что наш коллектив подготовлен очень хорошо. Надеюсь, мы будем стабильны и сможем завоевать титулы в новом сезоне.