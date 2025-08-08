Лучший бомбардир «Ниццы» пополнил состав «Астон Виллы»

1754649554

вчера, 13:39

Нападающий «Ниццы» стал игроком «Астон Виллы».

Как сообщает английский клуб на своём официальном сайте, 24-летний футболист подписал с ним контракт. По сведениям инсайдеров, стоимость трансфера составляет около 35 млн евро с учётом бонусов, а договор с игроком рассчитан на 5 лет.

В минувшем сезоне Гессан сыграл 33 матча в Лиге 1, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач, став лучшим бомбардиром команды в этом турнире.

Сегодня стало известно, что защитник «Астон Виллы» Люка Динь продлил свой контракт на 3 года.