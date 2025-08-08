Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Лучший бомбардир «Ниццы» пополнил состав «Астон Виллы»

вчера, 13:39

Нападающий «Ниццы» Эванн Гессан стал игроком «Астон Виллы».

Как сообщает английский клуб на своём официальном сайте, 24-летний футболист подписал с ним контракт. По сведениям инсайдеров, стоимость трансфера составляет около 35 млн евро с учётом бонусов, а договор с игроком рассчитан на 5 лет.

В минувшем сезоне Гессан сыграл 33 матча в Лиге 1, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач, став лучшим бомбардиром команды в этом турнире.

Сегодня стало известно, что защитник «Астон Виллы» Люка Динь продлил свой контракт на 3 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЭкс-полузащитник «Ромы» Льяич продолжит карьеру в Боснии и Герцеговине
Вчера, 11:06
Главный тренер «Аль-Насра» Жезуш прокомментировал трансфер Жоау Феликса
Вчера, 09:30
ОфициальноЭкс-голкипер «Реала» подписал контракт с иранским клубом
Вчера, 08:53
ОфициальноПолузащитник «Ренна» Сантамария стал игроком «Валенсии»
Вчера, 07:48
ОфициальноБывший форвард «Реала» Диас перешёл в «Алавес»
Вчера, 07:37
Официально«Торино» объявил о переходе Симеоне из «Наполи»
07 августа
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:41
грамотно без шума Астон Вилла хорошо работает на рынке.
удачи, Гессан!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 