Семак — о предстоящем матче с «Ахматом»: «Не сомневаюсь в классе Черчесова»

Главный тренер «Зенита» высказался о назначении на пост наставника грозненского «Ахмата».

Станислава Саламовича я давно знаю, он уже показал свой профессионализм в качестве тренера и многих клубов, и сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается. Что касается подготовки к предстоящему матчу, то нам стало сложнее готовиться, ведь у каждого тренера есть своё мнение на то, как играть, какую тактическую схему выбирать. Поэтому для нас есть определенные вопросы, к которым мы подготовимся настолько, насколько это возможно.