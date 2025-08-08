Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак — о предстоящем матче с «Ахматом»: «Не сомневаюсь в классе Черчесова»

вчера, 11:31
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначении Станислава Черчесова на пост наставника грозненского «Ахмата».

Станислава Саламовича я давно знаю, он уже показал свой профессионализм в качестве тренера и многих клубов, и сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается. Что касается подготовки к предстоящему матчу, то нам стало сложнее готовиться, ведь у каждого тренера есть своё мнение на то, как играть, какую тактическую схему выбирать. Поэтому для нас есть определенные вопросы, к которым мы подготовимся настолько, насколько это возможно.

Напомним, что матч «Ахмат» — «Зенит» состоится завтра, 9 августа.

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент «Ахмата» обозначил задачи штаба Черчесова
06 августа
Официально«Ахмат» объявил о назначении Черчесова на должность главного тренера клуба
06 августа Фото
ОфициальноСборная Армении назвала имя нового главного тренера
06 августа
В «Ахмате» заявили, что Черчесов станет новым главным тренером клуба
05 августа
Сычёв остаётся президентом «Иртыша»
05 августа
Генеральный директор «Ахмата» общался по телефону с Черчесовым
05 августа
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:14
Семак уже раньше времени ...
Брулин
Брулин
вчера в 13:02
Саламыч Семаку все карты спутал?))
Вместо скучного футбола, теперь придётся играть в унылый?))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:59
Зениту повезло,что у тренера очень мало времени для подготовки к этому матчу и тем не менее будем,как говорится ,посмотреть.)
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
Новый тренер, новая тактика игры. Надо готовиться к любым сюрпризам.
nubom
nubom
вчера в 12:24
Очень хотелось бы, чтобы Саламыч научил Богданыча барашка кушать...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:15
Мы Черчесова тоже хорошо знаем и как тренера, и как игрока Спартака. За народную команду Стас начал играть ещё при СССР, сменив в воротах самого Дасаева. А ведь Семак очень боится проиграть этот матч. Вполне возможно, что Ахмат ляжет костями на поле, чтобы не огорчать своих болельщиков, которых, надеюсь, будет полный стадион.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 11:33
Солома постелина!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 