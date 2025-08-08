Семак — о предстоящем матче с «Ахматом»: «Не сомневаюсь в классе Черчесова»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о назначении Станислава Черчесова на пост наставника грозненского «Ахмата».
Станислава Саламовича я давно знаю, он уже показал свой профессионализм в качестве тренера и многих клубов, и сборной России. В его компетенции, конечно, никто не сомневается. Что касается подготовки к предстоящему матчу, то нам стало сложнее готовиться, ведь у каждого тренера есть своё мнение на то, как играть, какую тактическую схему выбирать. Поэтому для нас есть определенные вопросы, к которым мы подготовимся настолько, насколько это возможно.
Напомним, что матч «Ахмат» — «Зенит» состоится завтра, 9 августа.
Вместо скучного футбола, теперь придётся играть в унылый?))
Вместо скучного футбола, теперь придётся играть в унылый?))