«Крылья Советов» не собираются продавать Солдатенкова в «Сочи»

вчера, 13:57

Самарские «Крылья Советов» не намерены продавать защитника Александра Солдатенкова.

По информации инсайдеров, клуб «Сочи» предложил 100 млн рублей за трансфер 28-летнего футболиста. «Крылья» такая стоимость не устроила, они отказались от дальнейшего обсуждения. При этом сообщается, что в контракте игрока есть опция выкупа в размере 300 млн рублей.

В минувшем сезоне Солдатенков сыграл 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее появлялись слухи о том, что им интересовался казанский «Рубин».

Alex_67
Alex_67
вчера в 14:20
Александр Солдатенков, кто ты, какие у тебя заслуги в футболе? Почему за тебя предлагают сто миллионов рублей, а установленные отступные составляют триста миллионов рублей? А ведь это не самые большие цифры. Крылья Советов не так давно засветились в скандале, у них откуда такие запросы?
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:05
КрыСы стали главными купи продай...
