«Крылья Советов» не собираются продавать Солдатенкова в «Сочи»

вчера, 13:57

Самарские «Крылья Советов» не намерены продавать защитника .

По информации инсайдеров, клуб «Сочи» предложил 100 млн рублей за трансфер 28-летнего футболиста. «Крылья» такая стоимость не устроила, они отказались от дальнейшего обсуждения. При этом сообщается, что в контракте игрока есть опция выкупа в размере 300 млн рублей.

В минувшем сезоне Солдатенков сыграл 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее появлялись слухи о том, что им интересовался казанский «Рубин».