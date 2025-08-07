На выходных Черчесов встретит «Зенит», а «Спартак» приедет к «Локомотиву». Возможна смена лидера в РПЛ

1754599242

вчера, 23:40

Станковича устроит только победа.

«Локомотив» – «Спартак»

У «железнодорожников» три победы в чемпионате подряд. Так хорошо они не стартовали с чемпионского сезона Сёмина. Но у Галактионова хватает вопросов к подопечным по игре. В игре против «Сочи» лидер забил лишь в концовке. Против «Краснодара» боялись пропустить второй гол, а «Пари НН» отправил целых два мяча в ворота Митрюшкина, причем оба раза вратарь и оборона помогали сопернику. Воробьёв, Батраков и Пиняев обеспечили «Локомотиву» победу, но хорошее настроение мечтает испортить злой «Спартак». У команды Станковича всё плохо, ведь пока есть лишь одна минимальная победа, а дальше были поражение и ничья. Но чем сложнее «красно-белым», тем выше шансы на весёлый сюжет в московском дерби.

«Динамо» Махачкала – «Акрон»

Махачкалинцы идут по очкам наравне со «Спартаком» и московским «Динамо». У тренера Биджиева пока только одно поражение, а на прошлых выходных гол на первых секундах позволил обыграть «Ахмат». «Динамо» из Махачкалы остается неуступчивым и жёстким бойцом, чтящим традиции прошлого сезона. У «Акрона» в личном деле аналогичная характеристика. Обе команды могут похвастаться лучшими снайперами прошлых сезонов РПЛ в основном составе. Молодой Агаларов сразится с командой ветерана Дзюбы, а полузащитники «Динамо» померяются силами с Лончаром. Черногорец разозлился, ведь не реализовал пенальти в ворота «Спартака», пробив выше ворот. После ничьей «Акрону» нужна гостевая победа над «Динамо».

«Крылья Советов» – «Балтика»

Центральный поединок четвертого тура, если отталкиваться от положения в таблице. У обеих команд по семь пунктов. Подопечные Адиева и Талалаева прекрасно стартовали. У «Крыльев Советов» засиял самый результативный футболист старта сезона – Вадим Раков. У молодого форварда, арендованного у «Локомотива», четыре гола и один ассист. А у «Балтики» неожиданно крепко сбитая командная игра. Тренера Талалаева часто радовали голами футболисты, выходящие на замену. Не всё было гладко по ходу матчей, и ошибки в обороне объединяют обе команды. Но опытный голкипер Песьяков хорошо начал сезон, а по воротам Бориско из «Балтики» нанесли довольно мало ударов. Самарцы дома постараются испортить Талалаеву статистику.

ЦСКА – «Рубин»

«Армейцы» недовольны стартовой нулевой ничьей против «Оренбурга». Далее «армейцы» одержали сложную волевую победу над «Ахматом» и недавно не проиграли «Зениту». Вернее, они упустили победу, ведь единственный свой гол соперник забил в ответ. «Армейцы» могли набрать больше пунктов, но новому тренеру Челестини важнее, чтобы у команды появилась логика в действиях. Многие футболисты, не только Мойзес и Кисляк, выделялись в поединках РПЛ и огорчили соперников. Дубль Кругового помог обыграть «Ахмат», но Челестини ждёт голевых включений от профильных нападающих. «Рубин» тоже умеет атаковать, у них на острие есть опасный форвард Даку, а на флангах люди с прекрасными навесами. Казанцы сложнее по структуре игры, чем «Оренбург» и «Ахмат», ЦСКА придётся включать скорости. Особенно это касается футболистов группы атаки.

«Сочи» – «Динамо»

А не пора ли команде Карпина показать себя с лучшей стороны? Поражение от «Краснодара» после красивого гола Кордобы списали на проблемы «Динамо» с кадрами. У москвичей отсутствовали сильные футболисты, Карпин насчитал суммарно целых восемь потерь. Некоторые игроки не вернутся сразу, вроде травмированного хавбека Чавеса, а других всё-таки ждут на поле. Плохо, что нет Осипенко, ведь без защитника с первым пасом «Динамо» слабо выходит из обороны. Зато может вернуться Бителло. Без бразильца «Динамо» не создавало моменты у ворот голкипера «Краснодара»: гости сыграли без ударов в створ. Подопечным Карпина надо наброситься на оборону «Сочи», ведь соперник на последней строчке с разницей мячей 1:9. Впрочем, положение обязывает команду Морено рисковать и отчаянно кусаться.

«Оренбург» – «Краснодар»

Сложно оценивать «Оренбург». Команда готовилась к матчам Первой лиги, клуб покинули многие легионеры. Но хватает прозрений Гюрлюка, вроде гола со штрафного в прошлом туре, чтобы «Оренбург» оставался опасным соперником даже для «Краснодара». У «быков» есть куда более опытный мастер стандартов Сперцян, но против «Динамо» было видно, что чемпионы далеки от оптимальной формы. Команда Карпина сыграла невзрачно, но «горожане» едва не подписали ничью 0:0 – выручил их Кордоба. «Оренбург» тоже будет упрямиться. Их командная игра лучше результатов. Середняк мог стартовать с трёх ничьих подряд, но не сумел дожать «Балтику», уступив 2:3.

«Ростов» – «Пари НН»

Соседи по дну таблицы без набранных очков. Тренеры Альба и Шпилевский могут кивать на судьбу-злодейку. «Ростов» провел классный первый тайм против «Зенита» и повёл в счете. «Пари НН» неплохо начал поединок против «Краснодара», а затем запаниковала защита. Против «Крыльев Советов» и «Локомотива» тоже были грубые ошибки. У «Ростова» вернулся к тренировкам вингер Роналдо. Без Комличенко нужно играть на Голенкова. «Ростов» минимально уступил «Зениту» и «Динамо», но получил четыре гола от «Крыльев Советов». Будут перестановки в составе, ведь удалили Мелехина. Тренеру Альбе важно разжиться везением. «Ростову» нужна поддержка публики и домашняя победа над «Пари НН».

«Ахмат» – «Зенит»