Аршавин — об Ахметове: «Его история в „Зените“ подошла к концу»

вчера, 13:00

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об аренде самарскими «Крыльями Советов» полузащитника «сине-бело-голубых» Ильзата Ахметова.

Ахметов получал мало времени в основном составе в прошлом сезоне и вряд ли получал бы больше в новом. Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, история Ильзата в «Зените» подошла к концу. Сыграет ли он снова в топ-клубе? Он ещё не очень старый футболист, так что этого исключать нельзя.

Напомним, что буквально за день до своего перехода в «Крылья» Ахметов говорил, что ничего об этом трансфере не знает.

В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл 5 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

112910415
112910415
вчера в 16:53
Зачем брали?
adekvat
adekvat
вчера в 15:35
Подошла к концу так и не начавшись.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:21
Лимит собираются ужесточать с сезона 2026/2027.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 25dx4eheegja (раскрыть)
вчера в 15:21
Видимо ради ради заработка очень больших денег.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:46
Мне не нравится Ахметов. Футболист он довольно посредственный, но, видимо считает себя звездой. Как он себя вёл перед переходом в Крылья Советов? Высокомерие и гонор, больше ничего.
25dx4eheegja
25dx4eheegja
вчера в 13:29
Зачем эту историю вообше было начинать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:03
Русских разгоняют, латиносов притащат...
