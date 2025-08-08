Аршавин — об Ахметове: «Его история в „Зените“ подошла к концу»

1754647237

вчера, 13:00

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» высказался об аренде самарскими «Крыльями Советов» полузащитника «сине-бело-голубых» .

Ахметов получал мало времени в основном составе в прошлом сезоне и вряд ли получал бы больше в новом. Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, история Ильзата в «Зените» подошла к концу. Сыграет ли он снова в топ-клубе? Он ещё не очень старый футболист, так что этого исключать нельзя.

Напомним, что буквально за день до своего перехода в «Крылья» Ахметов говорил, что ничего об этом трансфере не знает.

В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл 5 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.