Полузащитник «Фейеноорда» мог перейти в ЦСКА

вчера, 12:37

Полузащитник «Фейеноорда» Рамиз Зерруки мог стать игроком ЦСКА, но сделка сорвалась.

По информации источника, «армейцы» были очень близки к подписанию 27-летнего футболиста, стоимость которого составляет около 5 млн евро. Но он решил остаться в Эредивизие и присоединиться к составу «Твенте» на правах аренды.

В минувшем сезоне Зерруки сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что ЦСКА пытается согласовать трансфер полузащитника аргентинского клуба «Эстудиантес» Тьяго Паласиоса.

