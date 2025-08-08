Полузащитник «Фейеноорда» мог перейти в ЦСКА

Полузащитник «Фейеноорда» Рамиз Зерруки мог стать игроком ЦСКА, но сделка сорвалась.
По информации источника, «армейцы» были очень близки к подписанию 27-летнего футболиста, стоимость которого составляет около 5 млн евро. Но он решил остаться в Эредивизие и присоединиться к составу «Твенте» на правах аренды.
В минувшем сезоне Зерруки сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее стало известно, что ЦСКА пытается согласовать трансфер полузащитника аргентинского клуба «Эстудиантес» Тьяго Паласиоса.