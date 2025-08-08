Soccer.ru
Левандовски испытывает мышечный дискомфорт

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:39
сезон не начался, уже потери пошли.
Мартинес, Левандовски...еще пару игроков придется продать))
shlomo
shlomo
вчера в 13:31
Старость подкрадывается к Роберту....
