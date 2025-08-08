Левандовски испытывает мышечный дискомфорт

«Барселона» сообщила о травме нападающего Роберта Левандовского.
Игрок испытывает дискомфорт в области двуглавой мышцы левого бедра.
11 августа каталонская команда сыграет с «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера.
Мартинес, Левандовски...еще пару игроков придется продать))
