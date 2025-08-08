Soccer.ru
Чемпиона Австралии 2022 года лишили лицензии

вчера, 12:43

«Вестерн Юнайтед» лишили лицензии А-лиги.

Клуб был основан в 2018 году в рамках расширения турнира, а с сезона 2019/20 стал выступать в высшем дивизионе чемпионата Австралии. В 2022-м впервые стал чемпионом страны.

Сообщается, что нынешние владельцы клуба не смогли удовлетворить финансовые критерии, необходимые для сохранения лицензии, и теперь у них есть семь дней, чтобы обжаловать решение.

Как заявил представитель Федерации футбола Австралии, Совет первой инстанции (FIB) — независимый орган, созданный в соответствии с национальными правилами лицензирования клубов, собрался и постановил, что команда из Мельбурна не соответствует критериям, необходимым для получения лицензии А-лиги.

