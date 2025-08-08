Soccer.ru
Роналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче

вчера, 08:30

Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над португальским «Риу Аве» в контрольной игре (4:0).

В составе команды из Эр-Рияда тремя голами отметился нападающий Криштиану Роналду. Он забил на 44-й и 63-й минуте с игры, а на 68-й реализовал пенальти.

44v2buzrbvwh
44v2buzrbvwh
вчера в 16:51
Дедушка 🐫 сам в себя влюблён и счастлив.
Достоин медали двух горбов.
memphis
memphis
вчера в 13:42
Ни дня без пенальти
112910415
112910415
вчера в 09:38
Да он прямо маньяк!
(В хорошем смысле, конечно!)
jRest
jRest
вчера в 08:48
Тот случай, когда от хет-трика больше расстроился. Ведь игра-то неофициальная, тысяча голов всё так же далеко как и была.

Но вообще молодец, в сорок лет гореть игрой и голами как в юности - только неравнодушному человеку доступно.
