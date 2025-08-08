Роналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче

Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над португальским «Риу Аве» в контрольной игре (4:0).
В составе команды из Эр-Рияда тремя голами отметился нападающий Криштиану Роналду. Он забил на 44-й и 63-й минуте с игры, а на 68-й реализовал пенальти.
Достоин медали двух горбов.
(В хорошем смысле, конечно!)
Но вообще молодец, в сорок лет гореть игрой и голами как в юности - только неравнодушному человеку доступно.
