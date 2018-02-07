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На выходных начнется продажа билетов гостевой квоты на матч ЦСКА - «Црвена Звезда»

вчера, 16:48
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА13.02.2018 в 20:00 Не начался

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что на выходных начнется продажа билетов гостевой квоты на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Вчера коллеги из белградского клуба отправили билеты экспресс-почтой. Дата доставки – пятница, 9 февраля. Ожидается ровно 1000 билетов. 

Заявки пока не принимали. Продажи будут вестись в субботу и воскресенье, либо начнем в пятницу – в зависимости от того, когда получим билеты. Соответствующую информацию сразу же опубликуем на официальном сайте ЦСКА». 

Ранее сообщалось, что на другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» - «Атлетик» ожидается аншлаг.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:54
После матча с «Црвеной Звездой» армейские болельщики поддержат «Партизан»
Не забывайте, что к нам на сектор подтянутся и фанаты «Партизана».
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил spartach n1
вчера в 19:14
spartach n1:
Как ты сразу лошадь догадалась кто братушки,а кто зулусы ?))
А он таёжник..). По следам наверно..))
spartach n1
spartach n1 ответил Багров-брат
вчера в 19:00
Багров-брат:
Вот так фаны нероссийского клуба выражают свои подростковые амбиции!...))) Удачи в пендосии!...)))
Как ты сразу лошадь догадалась кто братушки,а кто зулусы ?))
Багров-брат
Багров-брат ответил spartach n1
вчера в 18:30
spartach n1:
Удачи братушкам в матче с зулусами !
Вот так фаны нероссийского клуба выражают свои подростковые амбиции!...))) Удачи в пендосии!...)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:27
Хоть сербы политически и братья, но в !/8 ЛЕ хотелось бы поболеть за ЦСКА.
spartach n1
spartach n1
вчера в 18:20
Удачи братушкам в матче с зулусами !
drug01
drug01
вчера в 17:24
С надеждой на успех
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:08
Всё не выкупят.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:59
Победа над звездной "Торревиехой" значительно увеличит продажи.
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