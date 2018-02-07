На выходных начнется продажа билетов гостевой квоты на матч ЦСКА - «Црвена Звезда»

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что на выходных начнется продажа билетов гостевой квоты на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».



«Вчера коллеги из белградского клуба отправили билеты экспресс-почтой. Дата доставки – пятница, 9 февраля. Ожидается ровно 1000 билетов.



Заявки пока не принимали. Продажи будут вестись в субботу и воскресенье, либо начнем в пятницу – в зависимости от того, когда получим билеты. Соответствующую информацию сразу же опубликуем на официальном сайте ЦСКА».



Ранее сообщалось, что на другом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» - «Атлетик» ожидается аншлаг.