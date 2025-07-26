«Динамо Москва» – «Ростов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо Москва» – «Ростов», который состоится 26 июля 2025 года.

«Динамо» Москва

Хозяева поля находятся в неплохой форме, проведя неплохие предсезонные сборы. Команда показывала уверенную игру дома в прошлом сезоне, демонстрируя хорошую организацию обороны и умение забивать важные голы. Однако соперник тоже не из слабых, и «Динамо» предстоит нелегкий поединок.

18 июля «Динамо» Москва потеряло очки с «Балтикой» (1:1), а 12 июля в товарищеской игре крупно обыграло «Локомотив» (5:1).

«Ростов»

«Ростов» — крепкая команда, способная доставить проблемы любому сопернику. Несмотря на отсутствие звезд первой величины, коллектив действует дисциплинированно и эффективно использует шансы. Гостевые матчи часто становятся испытанием для команды, но именно такие встречи позволяют проявить характер и силу духа.

20 июля в первом туре РПЛ «Ростов» проиграл на выезде «Зениту» (1:2), а ранее уступил в товарищеской игре «Факелу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.75

Ничья – 3.8

Победит «Ростов» – 4.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Динамо Москва» проиграло лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Команды провели пять очных противостояний, в которых трижды была зафиксирована ничья

«Ростов» потерпел поражение в трех из пяти последних выездных встреч

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что матч будет острым на моменты, но московский клуб сможет забить на один мяч больше соперника.