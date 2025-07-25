«Крылья Советов» вырвали победу в матче с «Пари НН»

«Крылья Советов» одержали победу над «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).
Счёт открыл Вадим Раков на 90+1-й минуте. Вторым голом отличился Фернандо Костанца на 90+7-й.
Самарская команда имеет в активе четыре очка. Клуб из Нижнего Новгорода идёт без баллов.
Крылья на победу не наиграли, Пари не заслужили поражения: игра ничейная. А поражение - вина лично вратаря Пари
Крылья на победу не наиграли, Пари не заслужили поражения: игра ничейная. А поражение - вина лично вратаря Пари
А вот игру Нижнего понять невозможно, сложно сказать, во что играет команда, много позиционной скучной игры, мало движения, а остроты и вовсе нет, если учесть, что Грулев играет ЦН, которого, как я помню, он не часто играл, да и фантазии у него, никогда много не было. Лесовой, после получения израильского гражданства окончательно забил на футбол...
Вобщем, счет по игре, хотя, будем откровенны- оба гола вратарские на столько, что можно было и прогрессивки лишить стража ворот Нижнего. Hиразу не выручил и подвёл. Лучший в Самаре сегодня Лепский, остро подключался, а в обороне своих ворот сыграл надежно. Самару с победой, заслужили!!!
А вот игру Нижнего понять невозможно, сложно сказать, во что играет команда, много позиционной скучной игры, мало движения, а остроты и вовсе нет, если учесть, что Грулев играет ЦН, которого, как я помню, он не часто играл, да и фантазии у него, никогда много не было. Лесовой, после получения израильского гражданства окончательно забил на футбол...
Вобщем, счет по игре, хотя, будем откровенны- оба гола вратарские на столько, что можно было и прогрессивки лишить стража ворот Нижнего. Hиразу не выручил и подвёл. Лучший в Самаре сегодня Лепский, остро подключался, а в обороне своих ворот сыграл надежно. Самару с победой, заслужили!!!