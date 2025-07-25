«Крылья Советов» вырвали победу в матче с «Пари НН»

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вчера, 21:01

«Крылья Советов» одержали победу над «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Вадим Раков на 90+1-й минуте. Вторым голом отличился Фернандо Костанца на 90+7-й.

Самарская команда имеет в активе четыре очка. Клуб из Нижнего Новгорода идёт без баллов.