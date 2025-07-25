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«Крылья Советов» вырвали победу в матче с «Пари НН»

вчера, 21:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Крылья Советов» одержали победу над «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Вадим Раков на 90+1-й минуте. Вторым голом отличился Фернандо Костанца на 90+7-й.

Самарская команда имеет в активе четыре очка. Клуб из Нижнего Новгорода идёт без баллов.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 11:41
В НН в игре(?) я обнаружил новое в том, что новый тренер постоянно наблюдает за игрой сидя на корточках!!
Снизу лучше видно?
А из под земли через перископ попробовать? Других изменений в игре не вижу! Вот, к примеру, Наполеон на барабане сидеть любил-полководцем. знатным был: может на барабан пересесть?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Молодцы ребятушки. Мои поздравления.
С ПОБЕДОЙ !!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:41
Крылья чуть не сыграли вничью.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:23
И все таки Крылышки победили !!!
1viking17
1viking17
вчера в 22:22
Крылья - с первой победой!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:02
Дожали))) с победой, Самара!!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:57
Болельщиков КС с победой!! Вот, что значит играть до свистка....
lotsman
lotsman
вчера в 21:45
Крылья с победой, очень нужной победой.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Приветствую, Володя!!!
Трудно не согласиться!!! Это же надо было так постараться!!! Захочешь, так не получится...)))))))))))))))))))))))))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36
Виктор, добрый вечер! Со всем с тобой согласен, кроме одного. Лучшим сегодня в КС был не Лепский, а Вадим Лукьянов. Ведь именно благодаря ему КС выиграли со счётом 2:0!
particular
particular
вчера в 21:24
Запоздалая реультативность добавила скучному поединку драматизма...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:23
Две ошибки вратаря в концовке похоронило закономерный нулевой результат...
jhpxw7s3sezz
jhpxw7s3sezz
вчера в 21:18
По счету и не скажешь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:18
Из за 40а вратаря нижний проиграл в самаре....
nubom
nubom
вчера в 21:17
Когда ужесточат лимит на легионеров примерно так и будет выглядеть матч Зенит-Спартак...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 21:15
Судя по счёту - два раза вырвали
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:14
Если нижегородцы бросили играть к концовке,а самарцы продолжали до последней секунды,то наверно самарцы наиграли на победу.)
Capral
Capral
вчера в 21:13
Очень тоскливый 1-й тайм выдали команды и относительно живой 2-й тайм. После ухода Осинькина, у Самары, практически ничего не поменялось. Любимая игра Осинькина флангами осталась, и кстати, 1-й гол пришел после флангового прохода, ну и контратакующая игра, по-прежнему главенствует у самарцев... Пока, работу Адиева оценить сложно, многое напоминает прежнего тренера.

А вот игру Нижнего понять невозможно, сложно сказать, во что играет команда, много позиционной скучной игры, мало движения, а остроты и вовсе нет, если учесть, что Грулев играет ЦН, которого, как я помню, он не часто играл, да и фантазии у него, никогда много не было. Лесовой, после получения израильского гражданства окончательно забил на футбол...

Вобщем, счет по игре, хотя, будем откровенны- оба гола вратарские на столько, что можно было и прогрессивки лишить стража ворот Нижнего. Hиразу не выручил и подвёл. Лучший в Самаре сегодня Лепский, остро подключался, а в обороне своих ворот сыграл надежно. Самару с победой, заслужили!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:08
Игра шла к нулевой ничьей. Всего пара опасных атак за весь матч, ничего интересного. К 60 минуте хотел уже выключить, но если б не дебют Олусегуна во втором тайме. Пари в этот раз доиграли до 90й минуты и бросили играть, всё как в матче с Краснодаром, но в первом туре они опустили руки раньше. На 90+1 забил Раков, второй тур подряд забивает что-то невероятное. Хотя не без вины Нижегородского вратаря, тот буквально себе в ворота отбил мяч. И второй гол на 90+7 забил Констанца, отняв мяч за пределами штрафной из ног вратаря Пари НН. Вратаря горожанам надо менять, причем срочно, этот привозит раз за разом.

Крылья на победу не наиграли, Пари не заслужили поражения: игра ничейная. А поражение - вина лично вратаря Пари
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:07
Самара с Победой!!!
kx43hn4zzv3q
kx43hn4zzv3q
вчера в 21:04
Новгород и Грозный - главные претенденты на вылет.
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