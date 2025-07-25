Альба и Месси пропустят игру МЛС из-за отсутствия на Матче звёзд

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба и нападающий Лионель Месси не смогут принять участие во встрече МЛС с «Цинциннати» в связи с отсутствием на Матче всех звёзд против мексиканской Лиги МХ 2025 года.
Согласно правилам, любой игрок, пропускающий Матч всех звёзд без предварительного разрешения лиги, не имеет права играть в следующем поединке своего клуба.
Комментарий комиссара МЛС Дона Гарбера:
Я знаю, что Лионель Месси любит эту лигу. Не думаю, что есть игрок – или кто-либо ещё – кто сделал для МЛС больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его преданностью «Интер Майами» и уважаю его решение.
К сожалению, у нас давно существует политика в отношении участия в Матче всех звёзд, и нам пришлось её реализовать. Это было очень трудное решение.
Тем не менее, мы внимательно изучим эту политику в будущем. Я намерен работать с нашими игроками, чтобы определить, как это правило должно развиваться.
И чё делать ?????!!
И чё делать ?????!!