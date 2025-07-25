Альба и Месси пропустят игру МЛС из-за отсутствия на Матче звёзд

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вчера, 21:32

Защитник «Интер Майами» и нападающий не смогут принять участие во встрече МЛС с «Цинциннати» в связи с отсутствием на Матче всех звёзд против мексиканской Лиги МХ 2025 года.

Согласно правилам, любой игрок, пропускающий Матч всех звёзд без предварительного разрешения лиги, не имеет права играть в следующем поединке своего клуба.

Комментарий комиссара МЛС Дона Гарбера: