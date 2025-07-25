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Альба и Месси пропустят игру МЛС из-за отсутствия на Матче звёзд

вчера, 21:32
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами-:-Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннатиЗавтра в 02:15 Не начался

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба и нападающий Лионель Месси не смогут принять участие во встрече МЛС с «Цинциннати» в связи с отсутствием на Матче всех звёзд против мексиканской Лиги МХ 2025 года.

Согласно правилам, любой игрок, пропускающий Матч всех звёзд без предварительного разрешения лиги, не имеет права играть в следующем поединке своего клуба.

Комментарий комиссара МЛС Дона Гарбера:

Я знаю, что Лионель Месси любит эту лигу. Не думаю, что есть игрок – или кто-либо ещё – кто сделал для МЛС больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его преданностью «Интер Майами» и уважаю его решение.

К сожалению, у нас давно существует политика в отношении участия в Матче всех звёзд, и нам пришлось её реализовать. Это было очень трудное решение.

Тем не менее, мы внимательно изучим эту политику в будущем. Я намерен работать с нашими игроками, чтобы определить, как это правило должно развиваться.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 10:02
Интересы игроков не учитываются? Странное правило.
Шуня771
Шуня771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:31
У них не каждый день проходят "Матчи всех звёзд", поэтому и "мини отпуск" никак не может замаячить)
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:52
Емае !!!
И чё делать ?????!!
ABir
ABir
сегодня в 06:40
Очередные заокеанские заморочки.
Варвар7
Варвар7 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Ну да . Видно так у них записано в регламенте. Скорее всего этим игрокам было выслано приглашение, которое они по каким то причинам проигнорировали , официально не уведомив МЛС.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:14
Пропустят игру МЛС из-за отсутствия на матче Звёзд?
esjpqqeq2k4k
esjpqqeq2k4k
вчера в 23:20
Это ненормально, когда матч звездунов,превыше интересов клуба
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:24
Думаю, это существенно ослабит Интер Майами. Без своих лидеров они могут и проиграть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:03
Дурное правило. Так игроки могут себе устроить мини- отпуск. Причём на законных основаниях...
Capral
Capral
вчера в 21:45
Пистон в прошлом туре с блеском выполнил свою работу, поэтому в этом может не играть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:35
Ну конечно в Штатах "Матч звёзд" - это для них святое...)))
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