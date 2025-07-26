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«Зенит» поздравил стадион «Петровский» со столетним юбилеем

вчера, 12:12

Пресс-служба «Зенита» поздравила стадион «Петровский» со 100-летием. Арена была домашней для клуба из Санкт-Петербурга с 1994 по 2018 год, а с 2018-го — резервным стадионом. Основной стадион — «Газпром Арена».

Построенный в 1925 году по проекту Алоиса Вейводы, «Петровский» принял первый матч «сине-бело-голубых» в 1936-м и последний — в 2018-м. За эти 82 года «Зенит» провёл на футбольном поле на Петровском острове 566 матчей, одержал 311 побед и забил 973 гола.

Стадион принимал чемпионский парад петербуржцев в 2007 году, празднуя первый зенитовский титул в российской истории. Трижды — в 2010, 2012 и 2015 годах — становился свидетелем золотых матчей «сине-бело-голубых». Неоднократно слушал гимн и наблюдал за встречами плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 17:12
С Днем рождения, лучшие воспоминания исключительно только с Петровича, совершенно другая атмосфера нежели на Газпром-арене.
nikolah
nikolah ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:11
При Боаше против бенфики в 16 году.
mnzt9epxr464
mnzt9epxr464
вчера в 14:13
Стадион, на котором играли обладатели Суперкубка УЕФА, других таких стадионов в России нет.
h6tmfy4s8gau
h6tmfy4s8gau ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:52
Вот результат то как раз и есть, это не один раз в четверть века.
s2c82enmq7mg
s2c82enmq7mg ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:38
Неужели четвертый результат выше второго?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:35
О как! У Зенита и основной стадион в распоряжении и резервный... Всё, как говорится, для футбола есть, а результат...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:21
Пресс-служба Зенита провела хорошую работу , подобрала интересную информацию, в том числе статистического характера, о стадионе Петровский и Зените. Я узнал много нового..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:14
Это когда это они в плэй оф ЛЧ играли то, при Спалетти разве что.
1-8 от армейцев самое памятное событие столетия
shlomo
shlomo
вчера в 13:09
Для Питера и его болел это целая легенда... поздравляю!
nubom
nubom
вчера в 13:05
Хорошо выручал, пока наши "левши" с 2007 по 2017 год ковали золотых блох на "Газпром Арене"...
djocer
djocer
вчера в 13:04
так все таки в этом году 100 лет?
Шуня771
Шуня771
вчера в 12:47
Короче, весь двадцатый век, на "Петровиче" бегали малоизвестные команды, в том числе и проходившие очищение пердивом!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:36
Прочитал новость. что Зенит поздравил стадион Петровский. Хотелось узнать, а что стадион ответил Зениту и лично Шурику Медведеву. Видно, что в преддверии юбилея уже началось....
lotsman
lotsman
вчера в 12:34
Хороший был стадион, по тем временам.
Брулин
Брулин
вчера в 12:15
Слышал что сообщество долгожителей Кавказа просто не берет трубку, когда видит код вызова 812. Достали всех. 🙃
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