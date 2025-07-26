«Зенит» поздравил стадион «Петровский» со столетним юбилеем

Пресс-служба «Зенита» поздравила стадион «Петровский» со 100-летием. Арена была домашней для клуба из Санкт-Петербурга с 1994 по 2018 год, а с 2018-го — резервным стадионом. Основной стадион — «Газпром Арена».

Построенный в 1925 году по проекту Алоиса Вейводы, «Петровский» принял первый матч «сине-бело-голубых» в 1936-м и последний — в 2018-м. За эти 82 года «Зенит» провёл на футбольном поле на Петровском острове 566 матчей, одержал 311 побед и забил 973 гола.

Стадион принимал чемпионский парад петербуржцев в 2007 году, празднуя первый зенитовский титул в российской истории. Трижды — в 2010, 2012 и 2015 годах — становился свидетелем золотых матчей «сине-бело-голубых». Неоднократно слушал гимн и наблюдал за встречами плей-офф Лиги чемпионов.