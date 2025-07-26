32-летний защитник Терентьев подписал контракт с «Зенитом-2»

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вчера, 11:30

«Зенит-2» объявил о переходе в команду бывшего защитника «Балтики» и воспитанника системы «Зенита» .

Контракт с игроком подписан до конца 2026 года.

В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 20 матчей за калининградский клуб.