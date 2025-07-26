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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2025

32-летний защитник Терентьев подписал контракт с «Зенитом-2»

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gcmxcmy82za3
gcmxcmy82za3
вчера в 14:24
Зенит-2 должен наигрывать молодежь, а тут...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:15
Парень видимо не заметил 2йку , думал к успеху шел
Байкал-38
Байкал-38 ответ jnm32kggr39g (раскрыть)
вчера в 12:45
Какому Зениту?
Вы явно не обратили внимание на циферку 2.
Зенит-2 играет во второй лиге дивизион В, это четвёртая по статусу лига в российском футболе.
Для Зенита-2 это явное усиление.
Терентьев в Зените-2 будет самый опытный и самый известный футболист в составе.
Тут скорее всего другой вопрос.
Что значит этот переход для самого Терентьева, поддержание формы во время поиска клуба, либо пришёл доигрывать (13 августа исполнится 33 года)?
jnm32kggr39g
jnm32kggr39g
вчера в 12:10
В таком возрасте зачем Зениту?
lotsman
lotsman
вчера в 12:10
Для завершения карьеры подходящий клуб.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:40
Парню 32 года , в Балтике видно не задалось, в системе родного клуба Денису будет наверное комфортнее...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:40
Легенды про воспитанников Зенита ходят давно, вот смотрите они существуют!!!
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