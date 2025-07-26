32-летний защитник Терентьев подписал контракт с «Зенитом-2»

«Зенит-2» объявил о переходе в команду бывшего защитника «Балтики» и воспитанника системы «Зенита» Дениса Терентьева.
Контракт с игроком подписан до конца 2026 года.
В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 20 матчей за калининградский клуб.
«Зенит-2» объявил о переходе в команду бывшего защитника «Балтики» и воспитанника системы «Зенита» Дениса Терентьева.
Контракт с игроком подписан до конца 2026 года.
В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 20 матчей за калининградский клуб.
Вы явно не обратили внимание на циферку 2.
Зенит-2 играет во второй лиге дивизион В, это четвёртая по статусу лига в российском футболе.
Для Зенита-2 это явное усиление.
Терентьев в Зените-2 будет самый опытный и самый известный футболист в составе.
Тут скорее всего другой вопрос.
Что значит этот переход для самого Терентьева, поддержание формы во время поиска клуба, либо пришёл доигрывать (13 августа исполнится 33 года)?
Вы явно не обратили внимание на циферку 2.
Зенит-2 играет во второй лиге дивизион В, это четвёртая по статусу лига в российском футболе.
Для Зенита-2 это явное усиление.
Терентьев в Зените-2 будет самый опытный и самый известный футболист в составе.
Тут скорее всего другой вопрос.
Что значит этот переход для самого Терентьева, поддержание формы во время поиска клуба, либо пришёл доигрывать (13 августа исполнится 33 года)?