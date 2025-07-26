«Тоттенхэм» останется без главной звезды последних лет. Удержал «шпор» после Кейна – пора на пенсию

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вчера, 13:03

Сон добился главной цели.

Один из тех, с кем напрямую ассоциируется современный «Тоттенхэм», – Сон Хын-Мин. Футболист оставался предан команде как после трёх сезонов в топ-3 подряд, так и после ужасов чемпионата 22/23, крайне тяжёлого минувшего сезона. Корейский футболист отдал лондонцам всё, что мог, – и теперь выбирает место для своей футбольной пенсии. Вспоминаем последние годы вингера в «Тоттенхэме» и анализируем причины напрашивающегося решения.

Капитанская повязка, переход на острие

Период Анге Постекоглу – наиболее противоречивый для «Тоттенхэма», при этом что у команды в целом, что у Сона в частности, связаны самые тёплые воспоминания с австралийцем. Это время, когда лондонцам пришлось справляться без своего главного бомбардира Харри Кейна. Форвард решил перебраться в Бундеслигу и подписал контракт с «Баварией», а Постекоглу пришлось искать альтернативу на острие.

Если раньше Сон был просто одним из лидеров «шпор», то теперь стал ключевой фигурой. Корейский вингер получил капитанскую повязку и стал полноценным лидером для игроков. Плюс главный тренер превратил его в главную функцию «Тоттенхэма» в финальной трети поля. Ришарлисон не демонстрировал такой результативности, поэтому вскоре Постекоглу поставил на острие Сона. В сезоне 2023/24 футболист забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач в 35 матчах.

Сон уже был хорош и прежде – но Постекоглу раскрыл игрока с другой стороны, подарил развитие его карьере. Неспроста после отставки тренера кореец писал:

Вы изменили траекторию клуба. Вы верили в себя и в нас с самого первого дня и не колебались ни секунды. Даже когда другие колебались. Вы всегда знали, на что мы способны. Ваш подход подарил клубу лучший вечер за последние десятилетия. Мы сохраним эти воспоминания на всю жизнь. Вы доверили мне капитанскую повязку – одно из самых высоких моих достижений в карьере. Невероятная привилегия – учиться у вас. Анге Постекоглу, вы навсегда легенда «Тоттенхэма». Спасибо.

Добился цели уже без своего главного напарника

Опять же, Сон и Кейн — два главных героя современного «Тоттенхэма». Харри вообще играл в составе «шпор» ещё тогда, когда его одноклубником был Гарет Бэйл — чуть было не столкнулся с Лукой Модричем. Оба они были свидетелями того, как лондонцы сенсационно пробились в финал Лиги чемпионов — оба были на поле, когда в том решающем матче «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».

Обидно, что в тот момент, когда у клуба началась новая глава — уже с Постекоглу — Харри согласился на переход в «Баварию». Но и для одного, и для другого минувший сезон сложился идеально — стал отличной развязкой. Англичанин наконец разрушил своё проклятие, взяв первый трофей в составе «Баварии».

У Сона с «Тоттенхэмом» путь был гораздо более тяжёлым. Лондонцы развалились в Премьер-Лиге по ходу сезона, но решили расставить приоритеты — и сосредоточились на Лиге Европы. В итоге команда добралась до финала, где остановила «Манчестер Юнайтед».

Историю стоит завершить красиво

Это межсезонье — время тяжёлого выбора. В клубе продолжается смена поколений, ищут новых лидеров проекта — при этом и руководить процессами теперь будет другой тренер. Вместо Анге Постекоглу назначили Томаса Франка. И что делать с историей Сона — большой вопрос.

С одной стороны, Франку такой футболист нужен как воздух. Это элитный исполнитель с огромным опытом и авторитетом в раздевалке — он поможет провести перестройку более гладко, будет следить за молодёжью и компенсировать их нестабильность. С другой стороны, вингер уже отдал лондонцам всё, что мог. Он не стал заигрывать с другими топ-клубами, чьи шансы на трофеи значительно выше — хотя, учитывая его статус, вполне мог бы. Провёл всю карьеру без титулов, оставаясь преданным клубу.

И вот наконец это окупилось — лондонцы выиграли Лигу Европы. Тем, что кореец остался с «Тоттенхэмом» до конца и добился результата, он заслужил полную свободу выбора. Прощание тоже должно быть своевременным — и сейчас, пока футболист не стагнировал, пока фанатская любовь не сменилась критикой, самое время. Уходить нужно на пике.

Выбор

У Сона есть варианты во всех чемпионатах, которые подходят для футбольной пенсии — к нему обращались клубы Саудовской Аравии, Турции, а также представители МЛС . Если говорить о шейхах, в борьбе за вингера участвуют «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия». Аравийцы оценивают потенциальную сделку в 40 миллионов евро.

В Турции главный претендент на Сона — «Фенербахче». В трансфере заинтересован лично главный тренер «жёлтых канареек» Жозе Моуриньо — по слухам, португальский менеджер даже встречался с футболистом. У Сона с ним хорошие отношения, и кореец допускает возможность трансфера.

Также в последние дни появился вариант с МЛС . На «Тоттенхэм» вышел «Лос-Анджелес» – прогресса в переговорах пока нет, при этом от них не отказываются. Сами лондонцы планируют выручить от сделки порядка 30 миллионов евро — учитывая возраст вингера и его контракт, истекающий следующим летом, это вполне адекватная ценовая планка.

Корейскому вингеру предстоит важное решение. Ранее подобные решения уже ложились на плечи Харри Кейна и Уго Льориса. Главные действующие лица, с которыми ассоциировался проект, постепенно покидают клуб — и очень похоже, что теперь наступила очередь Сона.