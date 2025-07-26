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«Галатасарай» хочет подписать Доннарумму

вчера, 15:34

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Галатасарай».

Турецкий клуб предложил ему контракт, поскольку его соглашение с парижанами истекает летом 2026 года.

Стамбульская команда надеется воспользоваться тем, что Доннарумма пока не договорился о продлении контракта, и считает его частью своих амбиций в Европе, в том числе в рамках возможного выкупа Виктора Осимхена у «Наполи».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:19
    jRest
    jRest
    вчера в 16:34
    Такие новости в общем-то можно и не публиковать. Вероятность такого перевода максимально приближается к нулю.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 15:47, ред.
    А че там Хелаифи жмётся то ? Допрыгается араб..., Донну англичане к себе перетащут.

    В Галатасарай ? Ну если турки ему предоставят для проживания стамбульские апартаменты в Топкапы, тогда возможность перехода безусловно есть.)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:41
    Шейхи не отдадут...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:40
    Джанлуиджи прям на расхват...)
    Гость
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