«Галатасарай» хочет подписать Доннарумму

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Галатасарай».
Турецкий клуб предложил ему контракт, поскольку его соглашение с парижанами истекает летом 2026 года.
Стамбульская команда надеется воспользоваться тем, что Доннарумма пока не договорился о продлении контракта, и считает его частью своих амбиций в Европе, в том числе в рамках возможного выкупа Виктора Осимхена у «Наполи».
В Галатасарай ? Ну если турки ему предоставят для проживания стамбульские апартаменты в Топкапы, тогда возможность перехода безусловно есть.)
В Галатасарай ? Ну если турки ему предоставят для проживания стамбульские апартаменты в Топкапы, тогда возможность перехода безусловно есть.)