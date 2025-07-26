«Галатасарай» хочет подписать Доннарумму

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вчера, 15:34

Голкипер «Пари Сен-Жермен» может перейти в «Галатасарай».

Турецкий клуб предложил ему контракт, поскольку его соглашение с парижанами истекает летом 2026 года.

Стамбульская команда надеется воспользоваться тем, что Доннарумма пока не договорился о продлении контракта, и считает его частью своих амбиций в Европе, в том числе в рамках возможного выкупа Виктора Осимхена у «Наполи».