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Бывший игрок «Спартака» Мухамадиев перенёс несколько инсультов

вчера, 12:34

Мохира Мухамадиева, жена бывшего футболиста «Спартака» Мухсина Мухамадиева, рассказала о состоянии своего мужа.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что 58-летний Мухамадиев перенес несколько инсультов и сейчас проходит лечение в одной из клиник Москвы.

Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату. Пока его состояние тяжелое, он дышит сам, большую часть времени спит, находится в сознании. Все процедуры и занятия проходят хорошо. «Спартак» в курсе состояния Мухсина, но пока не контактировал со мной. Федерация футбола Таджикистана, «Вахш» и «Истиклол» постоянно помогают. Реабилитация идет по мере возможностей, врачи подходят очень внимательно.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:47
Помню игру этого парня в Спартаке. Здоровья ему и долголетия!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:09
Мужества и Надежды , Мухсину и его семье , ну и конечно по возможности благоприятного исхода!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:52
Не дай, Бог, такого!!!
Capral
Capral
вчера в 12:44
Скорейшего Выздоровления!!!!!!!
💪💪💪💪💪💪💪
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