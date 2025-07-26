Бывший игрок «Спартака» Мухамадиев перенёс несколько инсультов

, жена бывшего футболиста «Спартака» , рассказала о состоянии своего мужа.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что 58-летний Мухамадиев перенес несколько инсультов и сейчас проходит лечение в одной из клиник Москвы.

Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату. Пока его состояние тяжелое, он дышит сам, большую часть времени спит, находится в сознании. Все процедуры и занятия проходят хорошо. «Спартак» в курсе состояния Мухсина, но пока не контактировал со мной. Федерация футбола Таджикистана, «Вахш» и «Истиклол» постоянно помогают. Реабилитация идет по мере возможностей, врачи подходят очень внимательно.