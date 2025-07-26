«Ливерпуль» запустит мемориальные акции в память о Диогу Жоте

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вчера, 13:12

Форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Силва погибли в автомобильной аварии в Испании 3 июля.

Предметы, оставленные фанатами в память о Жоте у «Энфилда», будут убраны в течение недели, аккуратно отсортированы и надежно сохранены.

Цветы переработают в компост для использования на клубных территориях. Остальные вещи переработают и используют для создания постоянной мемориальной скульптуры, которая станет центром памяти на «Энфилде».

Также на стадионе организована временная зона, где люди могут почтить память Жоты. В течение всего сезона на форме «Ливерпуля» будет размещен специальный логотип Forever 20 в память о футболисте.