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«Галатасарай» завершает сделку по Осимхену

вчера, 10:30

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» и «Наполи» находятся на заключительном этапе оформления трансфера нападающего Виктора Осимхена.

Соглашение достигло финальной стадии: юристы клубов занимаются подписанием всех необходимых документов, чтобы завершить сделку в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить для турецкого клуба около 75 млн евро.

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Все комментарии
7exatcmgtf2g
7exatcmgtf2g
вчера в 11:57
Зачем Вити берег турецкий,ехал бы уже к саудитам,там больше платят
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:36
Зачем Галатасарай ввязался в это? Неужто Моуриньо стал поджимать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:28, ред.
Чему радуются турки , - загадка.
Сарай купил реальное полено, которое нынче способно только маску Майкла Майерса или Джейсона Вурхиза таскать...

Наполи мои поздравления - сбагрить такой тухлый товар за 75 лямов дорогого стоит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:06
Фенербахче и Моуриньо вряд ли станут чемпионами Турции, когда Галатасарай сделает вот такие мощные трансферы
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:50
Наконец то завершилось,Осимхен в Галатасарае !
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