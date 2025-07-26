«Галатасарай» завершает сделку по Осимхену

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» и «Наполи» находятся на заключительном этапе оформления трансфера нападающего Виктора Осимхена.
Соглашение достигло финальной стадии: юристы клубов занимаются подписанием всех необходимых документов, чтобы завершить сделку в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить для турецкого клуба около 75 млн евро.
Сарай купил реальное полено, которое нынче способно только маску Майкла Майерса или Джейсона Вурхиза таскать...
Наполи мои поздравления - сбагрить такой тухлый товар за 75 лямов дорогого стоит.
Сарай купил реальное полено, которое нынче способно только маску Майкла Майерса или Джейсона Вурхиза таскать...
Наполи мои поздравления - сбагрить такой тухлый товар за 75 лямов дорогого стоит.