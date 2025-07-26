«Галатасарай» завершает сделку по Осимхену

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вчера, 10:30

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» и «Наполи» находятся на заключительном этапе оформления трансфера нападающего .

Соглашение достигло финальной стадии: юристы клубов занимаются подписанием всех необходимых документов, чтобы завершить сделку в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить для турецкого клуба около 75 млн евро.