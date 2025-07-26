Поединок между авторами разгромов в первом туре. Нынешний «Краснодар» – не фаворит топ-матча

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вчера, 09:55

Несколько причин поверить в «Локомотив».

Даже с «Пари НН» возникли трудности – надо набирать форму

Свой чемпионский сезон «быки» начали с трёх ничьих подряд в чемпионате, причём забили только раз — так что сейчас ещё нет поводов для негатива. При этом игра против «Пари НН» насторожила. В первом тайме аутсайдер Премьер-Лиги выглядел куда интереснее. «Быкам» мало что удавалось создать на мяче — в то же время команда Алексея Шпилевского поддерживала активный прессинг и завладела преимуществом в атаке, была намного агрессивнее у чужих ворот, создавая больше остроты. Хозяева были гораздо ближе к тому, чтобы открыть счёт.

При скверной игре удача оказалась на стороне южан. «Горожане» выжали максимум при минимуме моментов и повели в счёте (на 40-й минуте Диего Коста выиграл верх и вывел «быков» вперёд). В решающий момент «Пари НН» не хватило менталитета — ошибка и автогол Александрова сломили нестабильный «Пари НН», «Краснодар» добил соперника. Шпилевский лаконично высказался о ходе матча:

Если не брать результат, то могу сказать, что ребятами очень, очень доволен. То, что мы увидели… больно принимать такой счёт. Мы получаем уроки, надо сделать правильные выводы. Но команда, которая четыре недели назад вылетела в ФНЛ , сегодня моментами превосходила чемпиона страны. Они большие, большие молодцы.

Новички привыкают к новым условиям

«Краснодар» уже прилично поработал на рынке и обновил несколько легионерских позиций — состав «быков» пополнили центральный защитник Жубал, полузащитник Дуглас Аугусто, вингеры Густаво Сантос и Гаэтан Перрен. В минувшие выходные на поле появились Дуглас и Густаво. Им всем ещё наверняка потребуется время на адаптацию. Процесс облегчит наличие ещё парочки бразильцев и латиноамериканцев — при этом с игровой точки зрения будет сложнее.

В Перрене точно видят лидера стартового состава — в 28 лет он провёл огненный сезон 24/25 во Франции и помог выбравшемуся из второго дивизиона «Осеру» удержаться в Лиге 1. Аугусто — укрепление центральной оси; Жубал — третий выбор в центре обороны; Фуртадо подходит для ротации. Но всем им нужно привыкнуть к новой команде. Поэтому на игру первого тура «быки» вышли классической обоймой.

Новички укрепят «Краснодар» — но пока их наличие будет только размывать химию в стартовом составе.

Галактионов наигрывает Бакаева и Руденко

Новобранцы «Локомотива» вписались в состав быстрее. В межсезонье «железнодорожники» привезли для Михаила Галактионова в группу атаки Руденко, Комличенко и Бакаева. Двое последних давно подтвердили свой топ-уровень — Николай стал качественным нападающим в «Ростове», на него претендовал в том числе «Спартак», а Бакаев был лидером «красно-белых» и после спада в «Зените» реанимировал свою карьеру, играя в «Химках». В той же команде блеснул и Руденко (уточнить команду, если нужно). У последнего карьера не такая яркая, большую часть её он колесил между Первой лигой и РПЛ , но в минувшей кампании всё-таки обратил на себя внимание.

Все они приняли участие в первой же игре чемпионата – причём Александр и Николай вышли с первых минут. Форварду дебют не удался – экс-химчане же провели игру на порядок увереннее. «Железнодорожникам» очень не хватало завершения, хотя выпадов было достаточно. В решающий момент сочинцев дожал как раз Руденко, а Бакаев довёл до разгрома. После такой игры новички будут чувствовать себя более уверенно даже в Краснодаре.

Многое зависит от готовности Комличенко и формы Батракова

Опять же, из троицы новичков, которых рассчитывали интегрировать в стартовую обойму, первую игру провалил Комличенко — приобретение на наиболее проблемную для «Локо» позицию. На острие «красно-зелёным» не хватает игрока высокого уровня — Сулейманов не подходил требованиям Галактионова, а Воробьёв — работяга, но не тянет на топ-статус.

Вдобавок Николай должен был добавить «Локо» опыта — в составе достаточно молодых исполнителей, которым не хватает стабильности. Прошлый сезон — яркое доказательство. На случай просадки Пиняева и Самошникова теперь есть Руденко и Бакаев. При этом огромное влияние на результат окажут Батраков и Комличенко.

Алексей — мозг этой команды. Множество атак проходят именно через воспитанника «Локо». Поэтому, когда весной у хавбека просела статистика, «Локомотив» просто остановился. Николай же — форвард, который грамотно пользуется своими габаритами и при этом довольно универсален. Если оба выйдут на пик формы, «красно-зелёные» смогут избежать спадов и забраться выше, чем в прошлом сезоне. Многое зависит от этих двоих.

Ужасная статистика

За последние девять игр у «Локомотива» только одна победа над «быками» в основное время; статистика в гостях ещё хуже — в последний раз «железнодорожники» увозили из Краснодара три очка в 2016 году. Глубокий кризис и длительная реабилитация сильно изменили расстановку сил. В то же время отбирать очки у «горожан» получается стабильно — три матча из предыдущих четырёх завершились вничью.

Прогноз Soccer.ru: пока «быки» не интегрировали новичков в состав, а те не набрали форму, а Мусаев не подобрал новые оптимальные сочетания, у соперников с «Краснодаром» есть хоть какие-то шансы. У «Локо» эти шансы дополнительно увеличиваются за счёт формы новичков. Поставим на то, что «красно-зелёные» отберут балл на выезде.