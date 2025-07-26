«Реал» может расстаться с Винисиусом в 2026 году

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вчера, 09:02

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи 25-летнего вингера в 2026 году.

«Сливочные» сталкиваются с трудностями в переговорах о продлении с нападающим контракта, который истекает в июне 2027 года.

Сообщается, что Винисиус требует повышения зарплаты до уровня , однако клуб не готов согласиться на такие условия. Если стороны не достигнут соглашения, «Реал» планирует продать бразильца не позже 2026 года.