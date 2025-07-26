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«Реал» может расстаться с Винисиусом в 2026 году

вчера, 09:02

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи 25-летнего вингера Винисиуса Жуниора в 2026 году.

«Сливочные» сталкиваются с трудностями в переговорах о продлении с нападающим контракта, который истекает в июне 2027 года.

Сообщается, что Винисиус требует повышения зарплаты до уровня Килиана Мбаппе, однако клуб не готов согласиться на такие условия. Если стороны не достигнут соглашения, «Реал» планирует продать бразильца не позже 2026 года.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 17:17
Да, мама у него огонь... За ней Киллиан, как за каменной стеной.
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:06, ред.
К арабам Вини пора!
Совсем он погрустнел после НЕ вручения ему зм, кстати вполне заслуженного
e5svn57jjezw
e5svn57jjezw
вчера в 13:57
Гнать в шею этого шантажиста
ABir
ABir
вчера в 13:41
Если Агент Вини не угомонится, то будут оба посланы в Арабские Эмираты, через несколько лет почти забыты.
112910415
112910415
вчера в 13:23
А ведь жизнь без Винисиуса возможна!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:08
))))))))))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
До идеи Алонсо в Реале ещё далеко. Однако "переставлять кровати" необходимо, ибо оставлять всё как есть бессмысленно. Надо пытаться..., пусть методом проб и ошибок, пусть где-то лопухнуться..., но пытаться надо, - под лежачий камень портвейн не течёт.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:01
Ты знаешь, я не особо вникаю во все эти схемы, смотрю обобщенно, поэтому и позицию Джуда тоже обсуждать не буду. Для меня важна, прежде всего тренерская идея. А переставлять кровати, если в этом нет необходимости, значения не имеет.
Не будем гадать, наберемся терпения и поглядим...)))
Я никогда не пойму и не приму увольнения Анчи, никогда!!!
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:58
Согласен Ваше Благородие!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:54
Всем бы такую мамку..., там глядишь каждый второй как Мбаппе играл)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:52
И кстати..., Виталий прав. Можно ещё в 3-4-1-2 поиграть, где Беллингем будет под двумя нападающими.
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
Да он сам по себе ботаник - абсолютно не опасный и также не сильный!
Это определяется его психологическим портретом - он "маменькин сынок".
Его мать бывшая спортсменка, очень жёсткая, волевая дама, которая с юных лет лепит из него, что хочет и надо отдать ей должное, у неё это великолепно получается.
Но!
Он не принимает ни одного решения сам, только мама...
И его это устраивает, а иначе, в таком итоге воспитания, и не бывает.
Матёрая волчица не даст допустить ошибок, через которые она сама прошла.
Мбаппе навечно прикован к мамане!
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:17
А кто, именно, его боится, можешь назвать, поимённо?
Брулин
Брулин
вчера в 12:09
Ахаха.. Как я и говорил еще год назад, черепах взорвёт атмосферу и зарплатную ведомость в мчк 👍🔥
Запасаемся попкорном 🍿
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:51
Приветствую, Дружище!!!
Дело не в том- люблю я Алонсо или нет, хотя, его поведение в Бундесе, где он постоянно ругался с боковыми арбитрами мне действительно не нравилось, так солидные люди себя не ведут, тем более в другой стране. Я сейчас, Максу, фактически написал всё, что могу ответить и тебе, поэтому, смысла повторяться нет, да и ты сам можешь прочесть.

Возможно, у меня не столько претензий к самому Алонсо, сколько к Пересу, который, совершенно необдуманно принял идиотское решение- заменить Выдающегося тренера на мальчишку... Я неоднократно писал, что две последние игры Реала с Барсой наглядно показали, что Анчи, наконец-то нашел противоядие против Барселоны, а 2-й тайм в СК был образцовым, где идеально сыграл Рюдигер, котoрого, катастрофически не хватало в последней игре с Барсой!!!

Возвращаясь к Винисиусу могу сказать только одно: к таким людям нужен профессиональный подход, психологическое понимание проблемы, а если рубить с плеча, то так, вообще можно одному остаться. Алонсо, пока еще ничем себя не отметил, и своей тренерской доктрины не обозначил...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:46, ред.
Давление ртутного столба - ничто в сравнении с тем, что испытывает сейчас Алонсо.
Меня смущает не сам разгром от ПСЖ, а то , что ничего не меняет Хаби в средней линии..., вернее как..., в смысле не пытается менять. В этой связи ждать продуктивности от нападения не имеет смысла: и Винисиус и Мбаппе занимаются не своим делом - тащат мяч из глубины поля. Вот это да, реальная проблема. Почему так ? Не знаю. Ведь Алонсо сам играл в центре и по идее лучше всех это должен понимать...
Ладно, поглядим на первые матчи..., там и судить будем.

Как мне видится Реал...? 3-5-2 либо 4-4-2. Алонсо же продолжает линию Карло 4-3-3, где неполноценный центр всю погоду и делает.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:35
Приветствую, Макс!!!
А вот я, как раз не отталкиваюсь и не акцентирую внимание на разгроме от ПСЖ, поскольку, никогда не делал трагедии из крупных поражений, потому что, это, как правило- свидетельство неравенства сил. Но каждый матч- это пища для размышлений, это новый повод пересмотреть свой отношение к футболу и тренерской работе.

Мне не нравится работа Алонсо не только своей предсказуемостью и примитивностью, но и бесперспективностью. Поражение в финале ЛЕ от Аталанты, разгромы от Ливера и сырой Баварии в ЛЧ- всё это, свидетельство неумения Алонса читать соперника, менять игру по ходу матча... А тут- сразу РЕАЛ, увольнение Анчелотти.

Если Алонсо мечтает сделать из Реала прессингующую силовую машину для добывания очков, то я почти уверен, что с этим, у него будут проблемы. По тем играм, что я видел, пока не похоже, чтобы игроки Реала прониклись идеей нового тренера... Как будет в дальнейшем- покажет время.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:31
Привет, Дружище!
Вить, Винисиус и без прессинга Алонсо работать не хотел на поле. Вспомни этот сезон, который проходил под руководством Анчелотти, а не Алонсо. Папа Карло давал Винисиусу полную творческую свободу на поле, и что в результате... А в результате оказалось, что звёздный бразилец практически бесполезный на поле без хорошей, качественной средней линии. В прошлом сезоне, когда Реал выиграл ЛЧ, у Вини всё хорошо получалось благодаря хорошему взаимодействию с Джудом в атаке, эти двое разрывали оборону соперника. Но как только ушёл Кроос, и Анчелотти опустил Беллингема в среднюю линию, заставив его отрабатывать чуть ли не весь центр поля, Вини лишился своего лучшего партнера по атаке, в следствии чего результативность его упала в разы.

Я понимаю, что ты очень не любишь Алонсо, но в неудачах и провалах Винисиуса он точно не виноват. Бразилец сам себя губит своим капризным характером, своим завышенным самомнением и заоблачным эго. И никакие былые заслуги не могут быть оправданием нынешних провалов бразильского борца с расизмом.
Zangiota
Zangiota ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:29
У него есть характер но паршивый. Бывало время он тоже был очень полезным но сейчас он вроде тот самый от которого надо избавиться или он все разрушет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:21
Ещё сезон не начался, а для Алонсо уже ушат помоев готов. Хотя как не начался....? КЧМ показал что Хаби может повторить участь Хави...
sv_1969
sv_1969 ответ happy 50 (раскрыть)
вчера в 11:18
Извините конечно , но черепашка тоже не ангел))
4uack8krp2p6
4uack8krp2p6
вчера в 11:12
Так Пересу и нужно ,за его настырность ,Камерунский Эму никогда не был Французом ,то что он родился во Франции не означает что он Француз ,ок Камерунец из Африки и корни его -АФРИКА!!!
happy 50
happy 50
вчера в 11:07
Лучше уж Мбаппе. Знаю бразильцев хорошенько. Сложные в быту,склочные,провокаторы,лжецы.Они очень подлые и мстительные. А оно это Реалу надо.
Capral
Capral
вчера в 10:55
Один из творцов славных побед Реала в команде Карло Великого был как раз Винисиус. А вот, похоже, в команде Алонсо, места не нашлось для талантливого футболиста... Оно и понятно, кто не хочет работать на поле, тот, под методы нового тренера не подходит, потому что свежих идей, кроме прессинга, у молодого тренера Реала видимо не хватает... Но ведь и тренерский талант, помимо всего прочего заключается в том, чтобы находить общий язык с ведущими игроками не только на поле, но и вне его. Пока, Алонсо не проявляет себя в качестве талантливого психолога и наставника, если уже сейчас, предварительно, речь зашла об уходе незаурядного форварда.
На сегодняшний день, я ничего не увидел нового или оригинального в работе Алонсо...
Шредер777
Шредер777
вчера в 10:21
А я еще тогда говорил С приходом черепахи хона будет Реалу и все сбывается Сразу же первый сезон 0 трофеев Дальше будет только хуже Жалко Алонсо
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:15
Бедный Алонсо, как ему все это сдюжить и ведь это еще цветочки
Comentarios
Comentarios ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 09:51, ред.
Он всеми четырьмя вцепился не выгонишь
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:51
А Мбаппе сильный и опасный человек. Смотри, как Киллиан, не особо привлекая к себе внимание, продвигается к своей основной цели - стать главной звездой Реала. Француз ни с кем не скандалит, но его боятся все. Кстати, недавно Мбаппе сменил игровой номер - теперь у него престижная Десятка. Изменения в составе тоже под него. С другой стороны, я понимаю Переса - не вокруг же Винисиуса строить новую команду. У бразильца есть талант, но нет характера.
Шуня771
Шуня771
вчера в 09:32
В 26 только в придачу...)
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 09:28
Думаю, Реалу продавать его нужно сейчас, в 2026 году за Винисиуса много никто не заплатит.
Гость
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