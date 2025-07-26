«Реал» может расстаться с Винисиусом в 2026 году

Руководство «Реала» рассматривает возможность продажи 25-летнего вингера Винисиуса Жуниора в 2026 году.
«Сливочные» сталкиваются с трудностями в переговорах о продлении с нападающим контракта, который истекает в июне 2027 года.
Сообщается, что Винисиус требует повышения зарплаты до уровня Килиана Мбаппе, однако клуб не готов согласиться на такие условия. Если стороны не достигнут соглашения, «Реал» планирует продать бразильца не позже 2026 года.
Вить, Винисиус и без прессинга Алонсо работать не хотел на поле. Вспомни этот сезон, который проходил под руководством Анчелотти, а не Алонсо. Папа Карло давал Винисиусу полную творческую свободу на поле, и что в результате... А в результате оказалось, что звёздный бразилец практически бесполезный на поле без хорошей, качественной средней линии. В прошлом сезоне, когда Реал выиграл ЛЧ, у Вини всё хорошо получалось благодаря хорошему взаимодействию с Джудом в атаке, эти двое разрывали оборону соперника. Но как только ушёл Кроос, и Анчелотти опустил Беллингема в среднюю линию, заставив его отрабатывать чуть ли не весь центр поля, Вини лишился своего лучшего партнера по атаке, в следствии чего результативность его упала в разы.
Я понимаю, что ты очень не любишь Алонсо, но в неудачах и провалах Винисиуса он точно не виноват. Бразилец сам себя губит своим капризным характером, своим завышенным самомнением и заоблачным эго. И никакие былые заслуги не могут быть оправданием нынешних провалов бразильского борца с расизмом.
Вить, Винисиус и без прессинга Алонсо работать не хотел на поле. Вспомни этот сезон, который проходил под руководством Анчелотти, а не Алонсо. Папа Карло давал Винисиусу полную творческую свободу на поле, и что в результате... А в результате оказалось, что звёздный бразилец практически бесполезный на поле без хорошей, качественной средней линии. В прошлом сезоне, когда Реал выиграл ЛЧ, у Вини всё хорошо получалось благодаря хорошему взаимодействию с Джудом в атаке, эти двое разрывали оборону соперника. Но как только ушёл Кроос, и Анчелотти опустил Беллингема в среднюю линию, заставив его отрабатывать чуть ли не весь центр поля, Вини лишился своего лучшего партнера по атаке, в следствии чего результативность его упала в разы.
Я понимаю, что ты очень не любишь Алонсо, но в неудачах и провалах Винисиуса он точно не виноват. Бразилец сам себя губит своим капризным характером, своим завышенным самомнением и заоблачным эго. И никакие былые заслуги не могут быть оправданием нынешних провалов бразильского борца с расизмом.
Меня смущает не сам разгром от ПСЖ, а то , что ничего не меняет Хаби в средней линии..., вернее как..., в смысле не пытается менять. В этой связи ждать продуктивности от нападения не имеет смысла: и Винисиус и Мбаппе занимаются не своим делом - тащат мяч из глубины поля. Вот это да, реальная проблема. Почему так ? Не знаю. Ведь Алонсо сам играл в центре и по идее лучше всех это должен понимать...
Ладно, поглядим на первые матчи..., там и судить будем.
Как мне видится Реал...? 3-5-2 либо 4-4-2. Алонсо же продолжает линию Карло 4-3-3, где неполноценный центр всю погоду и делает.
Меня смущает не сам разгром от ПСЖ, а то , что ничего не меняет Хаби в средней линии..., вернее как..., в смысле не пытается менять. В этой связи ждать продуктивности от нападения не имеет смысла: и Винисиус и Мбаппе занимаются не своим делом - тащат мяч из глубины поля. Вот это да, реальная проблема. Почему так ? Не знаю. Ведь Алонсо сам играл в центре и по идее лучше всех это должен понимать...
Ладно, поглядим на первые матчи..., там и судить будем.
Как мне видится Реал...? 3-5-2 либо 4-4-2. Алонсо же продолжает линию Карло 4-3-3, где неполноценный центр всю погоду и делает.