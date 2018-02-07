Трой Дини избежал наказания за оскорбительный жест после гола в ворота «Челси»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини открыл счет в матче с «Челси» и был настолько рад, что не смог сдержать эмоций. Забив гол, 29-летний футболист начал размахивать средними пальцами в неопределенном направлении.
Нецензурный жест грозил англичанину пропуском 4-х матчей Премьер-Лиги, но Футбольная ассоциация приняла решение не наказывать игрока. В FA отметили, что независимые наблюдали не увидели в этом жесте оскорбления, но Дини все равно будет предупрежден.
Troy Deeney. A man of the people. pic.twitter.com/K0kTegwV8B— The Fighting Cock (@LoveTheShirt) 5 февраля 2018 г.
Тут пи39ежом попахивает. ФА епт слов нет. Всё больше и больше убеждаюсь в том, что футбол стал постановочным шоу. Поразвлечь людей и срубить бабла, особенно на букмекерстве.
Я не понимаю, зачем ввели систему видеоповторов, если ей не пользуются
Тут пи39ежом попахивает. ФА епт слов нет. Всё больше и больше убеждаюсь в том, что футбол стал постановочным шоу. Поразвлечь людей и срубить бабла, особенно на букмекерстве.
Я не понимаю, зачем ввели систему видеоповторов, если ей не пользуются
Прецедентом попахивает!)
Прецедентом попахивает!)