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Трой Дини избежал наказания за оскорбительный жест после гола в ворота «Челси»

вчера, 22:04
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини открыл счет в матче с «Челси» и был настолько рад, что не смог сдержать эмоций. Забив гол, 29-летний футболист начал размахивать средними пальцами в неопределенном направлении.

Нецензурный жест грозил англичанину пропуском 4-х матчей Премьер-Лиги, но Футбольная ассоциация приняла решение не наказывать игрока. В FA отметили, что независимые наблюдали не увидели в этом жесте оскорбления, но Дини все равно будет предупрежден.

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Все комментарии
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 00:45
ну как же,если наказать черную ,жирную свинью это будет рассизм
Mr.Hellimberg
Mr.Hellimberg
сегодня в 00:22
А Деле за это наказали.
Тут пи39ежом попахивает. ФА епт слов нет. Всё больше и больше убеждаюсь в том, что футбол стал постановочным шоу. Поразвлечь людей и срубить бабла, особенно на букмекерстве.
Я не понимаю, зачем ввели систему видеоповторов, если ей не пользуются
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:44
счёт 1:1 он же не знал,что Челси так проиграет,но подсознательно предсказал 4:1 четыре пальца в кулаке на левой кисти и один палец отопыренный на правой руке Итого 4:1 в пользу Элтона.
dimagas1
dimagas1
вчера в 23:09
Да усе по делу ,он показал что забил 1-й гол)))
311
311
вчера в 22:51
"В FA отметили, что независимые наблюдали не увидели в этом жесте оскорбления"
Прецедентом попахивает!)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил 13 RUS
вчера в 22:43
13 RUS:
Ну он же "англичанин",все ясно.эт только наши расисты и прочее
Так если накажут, сразу обвинят в расизме..
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 22:26
В Англии фак официально теперь не является оскорблением.
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:24
Ну он же "англичанин",все ясно.эт только наши расисты и прочее
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