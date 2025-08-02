«Ренн» не ведёт переговоров со «Спартаком» по Ву

Спортивный директор «Ренна» Лоик Дезире прокомментировал источнику информацию о переговорах со «Спартаком» по переходу защитника Кристофера Ву.
Ранее Telegram-канал «Дай Ударить» сообщил, что французский клуб требует у московской команды 6 миллионов евро за камерунского игрока.
Мы не ведём никаких переговоров со «Спартаком».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414070/meddison-dzheyms-tottenhem 02.08.2025
Это вымогательство какое то, Спартаку надо писать заявление.
Я каждый раз удивляюсь как писаки могут писать подобную хрень.
Культура журналистики канула в Лету, сейчас интернет...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414070/meddison-dzheyms-tottenhem 02.08.2025
Это вымогательство какое то, Спартаку надо писать заявление.
Я каждый раз удивляюсь как писаки могут писать подобную хрень.
Культура журналистики канула в Лету, сейчас интернет...