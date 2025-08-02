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«Ренн» не ведёт переговоров со «Спартаком» по Ву

вчера, 11:59

Спортивный директор «Ренна» Лоик Дезире прокомментировал источнику информацию о переговорах со «Спартаком» по переходу защитника Кристофера Ву.

Ранее Telegram-канал «Дай Ударить» сообщил, что французский клуб требует у московской команды 6 миллионов евро за камерунского игрока.

Мы не ведём никаких переговоров со «Спартаком».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:33
...французский клуб требует у московской команды 6 миллионов евро за камерунского игрока.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1414070/meddison-dzheyms-tottenhem 02.08.2025
Это вымогательство какое то, Спартаку надо писать заявление.
Я каждый раз удивляюсь как писаки могут писать подобную хрень.
Культура журналистики канула в Лету, сейчас интернет...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:40
Ренн не ведёт переговоров со Спартаком по Ву? Ну́ и ладно - не ведёт, так не ведёт... Какой же у Ренна, всё-таки, вежливый спортивный директор? А ведь мог, отвечая на вопрос, рявкнуть:— "Никаких переговоров нет - это гнусная ложь!!!". Это я к тому, что у них клубы комментируют слухи, а у нас нет. Даже такие вызывающие, которые распространяет Миранчук...
jce4qn26yen4
jce4qn26yen4
вчера в 12:12
Кристофер узнал как раньше спартак играл в ЛЧ и наотрез отказался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:03
Ну, не получилось и не надо...
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