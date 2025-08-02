«Ренн» не ведёт переговоров со «Спартаком» по Ву

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вчера, 11:59

Спортивный директор «Ренна» Лоик Дезире прокомментировал источнику информацию о переговорах со «Спартаком» по переходу защитника .

Ранее Telegram-канал «Дай Ударить» сообщил, что французский клуб требует у московской команды 6 миллионов евро за камерунского игрока.