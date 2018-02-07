От Чемпионшипа до ФНЛ. Самые дорогие составы и игроки вторых лиг

Блогер «Соккер.ру» Семенычч прошелся по вторым дивизионам «большой пятерки» и зацепил российскую ФНЛ. Показательный маршрут, если хотите оценить уровень клубного футбола в стране.

Англия

Стоимость всех футболистов АПЛ: 6.47 млрд. евро

Все игроки Чемпионшипа: 1.01 млрд. евро (15.6% от АПЛ)

Самый дорогой состав: «Астон Вилла», 82.75 млн. евро

Топ-10 дорогостоящих игроков = 92 млн. евро

1-6. Том Кэрни («Фулхэм») – 10 млн. евро

1-6. Джонатан Коджиа («Астон Вилла») – 10 млн. евро

1-6. Беник Афобе («Вулверхэмптон») – 10 млн. евро

1-6. Элдер Кошта («Вулверхэмптон») – 10 млн. евро

1-6. Бритт Ассомбалонга («Мидлсбро») – 10 млн. евро

1-6. Рубен Невеш («Вулверхэмптон») – 10 млн. евро

7-10. Диогу Жота («Вулверхэмптон») – 8 млн. евро

7-10. Александар Митрович («Фулхэм») – 8 млн. евро

7-10. Абель Эрнандес («Халл Сити») – 8 млн. евро

7-10. Джордан Роудс («Шеффилд Уэнсди») – 8 млн. евро

+ еще три футболиста за 8 млн. евро: Бен Гибсон («Мидлсбро»), Райан Сессеньон («Фулхэм») и Адама Траоре («Мидлсбро»).

По суммарной стоимости заявленных игроков английский Чемпионшип – шестой турнир Старого Света, уступает он только высшим дивизионам «большой пятерки». Причем, как видим, Чемпионшип перешагнул через отметку в 1 миллиард евро, а это недостижимая высота для элитных лиг России, Турции, Португалии и Нидерландов, например. Десятка самых дорогих футболистов второго английского дивизиона оценивается в 92 миллиона евро – солидная сумма, а сами эти парни могли бы стать звездами на уровне РФПЛ. Кроме шуток.

Испания

Стоимость всех футболистов Примеры: 4.34 млрд. евро

Все игроки Сегунды: 355.5 млн. евро (8.2% от Примеры)

Самый дорогой состав: «Барселона Б», 44.2 млн. евро

Топ-10 дорогостоящих игроков = 47 млн. евро

1-2. Хосе Мануэль Арнаис («Барселона Б») – 10 млн. евро

1-2. Карлес Аленья («Барселона Б») – 10 млн. евро

3. Альваро Гарсия («Кадис») – 5 млн. евро

4. Кучо («Уэска») – 4 млн. евро

5-6. Давид Костас («Барселона Б») – 3.5 млн. евро

5-6. Гонсало Мелеро («Уэска») – 3.5 млн. евро

7-8. Абель Руис («Барселона Б») – 3 млн. евро

7-8. Хосе Посо («Альмерия») – 3 млн. евро

9-10. Ориоль Бускетс («Барселона Б») – 2.5 млн. евро

9-10. Хавьер Онтиверос («Реал Вальядолид») – 2.5 млн. евро

+ еще три футболиста за 2.5 млн. евро: Серхио Альварес («Спортинг Хихон»), Марк Кукурелья («Барселона Б») и Эмилиано Буэндия («Леонеса»).

Весь клубный футбол в Испании крутится вокруг «Реала» и «Барселоны». Вот и во втором дивизионе лидирует по суммарной стоимости игроков команда, которая никогда не сможет пробиться в элиту, потому что является дублем «Барсы». Разрыв между лигами в Испании больше, чем в Англии, можете убедиться в этом, сопоставив оценочные стоимости футболистов первой и второй лиг. Если Чемпионшип – это 15.6% от АПЛ, то Сегунда – всего лишь 8.2% от Примеры. А если сравнивать вторые дивизионы Англии и Испании, то здесь у Чемпионшипа трехкратное преимущество, правда, Сегунда значительно моложе, и многие футболисты оттуда со временем уедут в Англию за хорошие деньги.

Италия

Стоимость всех футболистов Серии A: 3.52 млрд. евро

Все игроки Серии B: 335.5 млн. евро (9.5% от Серии A)

Самый дорогой состав: «Палермо», 27.65 млн. евро

Топ-10 дорогостоящих игроков = 29.1 млн. евро

1. Илия Несторовски («Палермо») – 5 млн. евро

2-3. Андреа Фавилли («Асколи») – 3 млн. евро

2-3. Амато Чичиретти («Парма») – 3 млн. евро

4. Альберто Черри («Перуджа») – 2.7 млн. евро

5. Федерико Дионизи («Фрозиноне») – 2.5 млн. евро

6. Камилло Чиано («Фрозиноне») – 2.3 млн. евро

7-8. Леонардо Морозини («Авеллино») – 2.2 млн. евро

7-8. Лоренцо Дикманн («Новара») – 2.2 млн. евро

9-10. Димитри Бизоли («Брешиа») – 2 млн. евро

9-10. Джанлука Ди Чиара («Карпи») – 2 млн. евро

+ еще пять футболистов за 2 млн. евро: Андреа Рисполи («Палермо»), Игор Коронадо («Палермо») и Якопо Дези («Парма»), Франческо Барди («Фрозиноне»), Ивайло Чочев («Палермо»).

Обращает на себя внимание вот какой факт: разрыв между Примерой и Серией A равняется почти миллиарду евро в пользу испанцев, в то время как на уровне вторых дивизионов цифры уже почти равные – плюс 20 миллионов в пользу Сегунды. По большому счету, разницу в пользу Испании делает «Барселона». Вот если представить, что Каталония получит независимость, а «блаугранас» уйдут в итальянский футбол, картина станет зеркальной.

Германия

Стоимость всех футболистов Бундеслиги: 3.09 млрд. евро

Все игроки второй Бундеслиги: 289.9 млн. евро (9.4% от Бундеслиги)

Самый дорогой состав: «Нюрнберг», 22.35 млн. евро

Топ-10 дорогостоящих игроков = 20.3 млн. евро

1-2. Эдуард Лёвен («Нюрберг») – 2.5 млн. евро

1-2. Дарио Лескано («Ингольштадт») – 2.5 млн. евро

3. Себастьян Польтер («Юнион Берлин») – 2.25 млн. евро

4-6. Марсель Франке («Динамо Дрезден») – 2 млн. евро

4-6. Бенито Раман («Фортуна») – 2 млн. евро

4-6. Тони Ляйстнер («Юнион Берлин») – 2 млн. евро

7. Ханно Беренс («Нюрнберг») – 1.8 млн. евро

8-10. Генки Харагучи («Фортуна») – 1.75 млн. евро

8-10. Лассе Собех («Санкт-Паули») – 1.75 млн. евро

8-10. Сонни Киттель («Ингольштадт») – 1.75 млн. евро

+ еще четыре футболиста за 1.75 млн. евро: Пауль Сегин («Динамо Дрезден»), Микаэль Ишак («Нюрнберг») и Каан Айхан («Фортуна»), Стивен Скржибски («Юнион Берлин»).

Конечно, разница между первой и второй Бундеслигами ощутима, но в Германии чем ниже дивизион – тем больше молодых игроков, уровень лиг плавно спускается вниз, система выстроена таким образом, чтобы футболисты попадали в наиболее подходящую здесь и сейчас для их прогресса среду. Но вы это и так знаете. А вот что бросается в глаза при взгляде на десятку самых дорогих футболистов второй Бундеслиги, так это лидирующая позиция Эдуарда Левена. Этот 21-летний защитник из семьи русских немцев, его родители перебрались на историческую родину в 1995 году из Сибири. У парня есть российское гражданство и возможность выступать за сборную России, правда, его такая перспектива пока не привлекает, как и предложения из РФПЛ.

Франция

Стоимость всех футболистов Лиги 1: 2.71 млрд. евро

Все игроки Лиги 2: 257.5 млн. евро (9.5% от Лиги 1)

Самый дорогой состав: «Лорьян», 22.25 млн. евро

Топ-10 дорогостоящих игроков = 20.3 млн. евро

1-2. Джимми Кабо («Лорьян») – 2.5 млн. евро

1-2. Тейи Саванье («Ним») – 2.5 млн. евро

3-10. Жан-Филипп Матета («Гавр») – 2 млн. евро

3-10. Зарго Туре («Лорьян») – 2 млн. евро

3-10. Жордан Адеоти («Осер») – 2 млн. евро

3-10. Брис Джа-Джедже («Ланс») – 2 млн. евро

3-10. Сильвен Марво («Лорьян») – 2 млн. евро

3-10. Жоффри Жорден («Нанси») – 2 млн. евро

3-10. Роман Филиппото («Осер») – 2 млн. евро

3-10. Фабьен Лемуан («Лорьян») – 2 млн. евро

+ еще два футболиста за 2 млн. евро: Рашид Алиуи («Ним») и Клеман Шантом («Ланс»).

Вот и еще одно подтверждение установившегося отношения: вторые лиги в Испании, Германии, Италии и Франции плавают в районе 8-9.5% по сравнению с высшими дивизионами, но такие цифры сформировались за последний год из-за взрыва трансферного рынка. Выбивается из общего ряда по всем параметрам только Чемпионшип, но он, в отличие от коллег, которые по большей части являют собой подготовительные полигоны, давно перерос свой статус запасного игрока и стал полноценным продуктом. А теперь переносимся в суровое место – ФНЛ!

Россия

Стоимость всех футболистов РФПЛ: 753.75 млн. евро

Все игроки ФНЛ: 123.1 млн. евро (16.3% от РФПЛ)

Самый дорогой состав: «Крылья Советов», 13.05 млн. евро

Топ-10 дорогостоящих игроков = 20.3 млн. евро

1. Денис Ткачук («Крылья Советов») – 2 млн. евро

2. Срджан Мияилович («Крылья Советов») – 1.5 млн. евро

3-4. Дмитрий Ятченко («Крылья Советов») – 800 тыс. евро

3-4. Тарас Бурлак («Крылья Советов») – 800 тыс. евро

5-6. Вадим Афонин («Оренбург») – 750 тыс. евро

5-6. Сергей Терехов («Оренбург») – 750 тыс. евро

7-10. Максим Григорьев («Шинник») – 700 тыс. евро

7-10. Азер Алиев («Крылья Советов») – 700 тыс. евро

7-10. Денис Давыдов («Спартак-2») – 700 тыс. евро

7-10. Андрей Панюков («Зенит-2») – 700 тыс. евро

+ еще два футболиста за 700 тысяч евро: Али Гаджибеков («Крылья Советов») и Дмитрий Ефремов («Оренбург»).

В ФНЛ крутятся весьма неплохие деньги, если начертить соотношение с РФПЛ – больше 16%, это кусок пирога на уровне того, что Чемпионшип откусывает от АПЛ с пересчетом на меньший масштаб. Другое дело, что наш ФНЛ – это черная дыра, куда падают деньги и молодые футболисты, но редко кто возвращается. Единицы игроков, которые вышли из ФНЛ, добиваются чего-то серьезного на уровне Премьер-Лиги, хотя вложения во вторую лигу, повторюсь, на солидном уровне.