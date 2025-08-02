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Южнокорейский болельщик не сдержал эмоций при встрече с Мэддисоном

вчера, 11:45

«Тоттенхэм» получил бурный приём в Южной Корее.

Когда команда прилетела в страну для участия в предсезонном турне по Азии, она была встречена толпой восторженных болельщиков, желающих сфотографироваться и получить автографы.

Один из болельщиков даже расплакался, когда вручил Джеймсу Мэддисону предмет, похожий на большую картину в раме, на которой игрок сборной Англии изображён целующим трофей Лиги Европы, выигранный клубом в прошлом сезоне. Фанат не смог сдержать эмоций даже во время позирования для фото с 28-летним игроком.

Самый тёплый приём получил капитан лондонской команды Хын-Мин Сон.

Южнокорейский болельщик не сдержал эмоций при встрече с Мэддисоном Южнокорейский болельщик не сдержал эмоций при встрече с Мэддисоном Южнокорейский болельщик не сдержал эмоций при встрече с Мэддисоном Южнокорейский болельщик не сдержал эмоций при встрече с Мэддисоном

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sv_1969
sv_1969
вчера в 11:50
А чтобы было с болельщиком если это был Ушастый?)))
Гость
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