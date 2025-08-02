Шунин посетил тренировку «Балтики» и рассказал, что закончил обучение в РФС

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вчера, 11:27

Бывший голкипер московского «Динамо» заявил, что завершил обучение в Российском футбольном союзе в рамках программы «Спортивный менеджмент».

Находясь на открытой тренировке калининградской «Балтики», он сказал:

Сейчас главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пошутил, что все гадают, на чью позицию я пришёл. Но это не тренерская и не вратарская. Я в РФС закончил обучение по программе «Спортивный менеджмент», и появилась возможность посмотреть тренировочный процесс изнутри. Это направление мне интересно.

Напомним, что недавно Шунин рассказал о том, чем занимается после завершения карьеры.