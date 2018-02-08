ВАДА: «Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого спортсмена»

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время пресс-конференции в Пхенчхане отметил, что организация продолжает изучать информацию о допинге в российском футболе.

«Что касается допинга в российском футболе, нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена – это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем её, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов.

Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации».