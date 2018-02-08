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ВАДА: «Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого спортсмена»

сегодня, 06:25

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время пресс-конференции в Пхенчхане отметил, что организация продолжает изучать информацию о допинге в российском футболе.

«Что касается допинга в российском футболе, нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена – это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем её, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов.

Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации».

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 11:12
Весь спорт на биопрепаратах, пора снять все ограничения на приминение допинга.
Разделить спортивные соевнования на две категории
1. С допингом спортсмен
2. Без допинга спортсмен
bsww
bsww ответил КЭТиК
сегодня в 10:21
КЭТиК:
Для начала американских гимнасток и теннисисток проверить.
МОК и ВАДА не имеют права проверять допинг-пробы спортсменов из США, это вопрос национальной безопасности и прописан законом, только антидопинговая комиссия США может проверять спортсменов и хранить пробы у себя
311
311
сегодня в 09:51
С каких пор ВАДА руководствуется доказательствами? Родченков же сказал, мученник народный!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 08:40
А мне бы хотелось одного - чтобы ведомство Бастрыкина, по наущению которого возбуждаются не имеющие судебной перспективы дела по фактам обстрелов территории Донбасса, возбудило уголовное дело об употреблении допинга российскими спортсменами, провело ОБЪЕКТИВНОЕ расследование, нашло виновных и наказало спортивных функционеров, которые причастны к этому. Почему я не говорю "спортсменов"? Я уверен, что они могли и не знать, что принимают стимулирующие вещества, которыми их пичкали тренеры в целях улучшения результатов. От последних, как известно, зависит положение тренеров и их руководителей в спортивном сообществе, а потому, зная наших чинуш по очковтирательству во всех видах деятельности со времен СССР, можно с большой долей уверенности утверждать об их причастности к применению допинга спортсменами.
ОлегV
ОлегV
сегодня в 08:18
Нужно всех без исключения проверять, а не только россиян
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:46
Да какой допинг.Пускай этот директор ВАДА Оливье Ниггли посетит любой матч РФПЛ и он увидит что никаким допингом там и не пахнет. Да и если честно,давай нашим хоть усиленную порцию этого самого допинга,это всё равно им не поможет. Также как не помогает допинг нашим биатлонистам занять место выше десятого )
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:35
Да вы уже скоро в урине российских игроков начнете находить досель неизвестные науке новые химические элементы...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:32
Для начала американских гимнасток и теннисисток проверить.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:59
Так это нужно делать сразу,А не рубить головы на подозрениях
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 06:43
Раз вад вспомнила об этом деле значит им непонравилась реакция фифа...
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