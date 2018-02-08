«Барселона» контактирует с защитником ПСЖ Курзава

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава оказался в списке трансферных интересов «Барселоны». По данным источника, руководство сине-гранатовых уже связалось с 25-летним французом по поводу возможного перехода. Претендентами на игрока также являются «Рома» и «Ювентус».
В текущем сезоне Курзава провёл 24 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 5 мячей и стал автором 2 голевых передач.
Напомним, ещё одним кандидатом «Барселоны» на позицию левого защитника является игрок «Баварии» Давид Алаба.
Суть не меняется, девушка легкого поведения и Юве это одно и тоже обе продаются за деньги)
Суть не меняется, девушка легкого поведения и Юве это одно и тоже обе продаются за деньги)
Надо и без денег уметь знакомится и очаровывать, хотя такому как ты, любая лапши навешает, аха-ха)
Надо и без денег уметь знакомится и очаровывать, хотя такому как ты, любая лапши навешает, аха-ха)
Ахахах))) еще раз ахахах))
Болельщик кабинета пишет про честность. Это как проститутка уверяет всех что она девственница)))))
Ахахах))) еще раз ахахах))
Болельщик кабинета пишет про честность. Это как проститутка уверяет всех что она девственница)))))
А что касается ЛЧ, то лучше честно проиграть, чем выиграть с помощью Айтекина. Аха-ха)
А что касается ЛЧ, то лучше честно проиграть, чем выиграть с помощью Айтекина. Аха-ха)
Что бы те потом сделали ответное предложение по Гомешу и купили его за 150млн)
Умный ход чтобы сплавить игроков за крупную сумму.
Что бы те потом сделали ответное предложение по Гомешу и купили его за 150млн)
Умный ход чтобы сплавить игроков за крупную сумму.