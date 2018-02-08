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«Барселона» контактирует с защитником ПСЖ Курзава

сегодня, 07:55

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава оказался в списке трансферных интересов «Барселоны». По данным источника, руководство сине-гранатовых уже связалось с 25-летним французом по поводу возможного перехода. Претендентами на игрока также являются «Рома» и «Ювентус».

В текущем сезоне Курзава провёл 24 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 5 мячей и стал автором 2 голевых передач.

Напомним, ещё одним кандидатом «Барселоны» на позицию левого защитника является игрок «Баварии» Давид Алаба.

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил Великий Князь
сегодня в 13:10
Великий Князь:
glinomessi, жаль что овладеть женщиной ты можешь только за деньги, аха-ха) Надо и без денег уметь знакомится и очаровывать, хотя такому как ты, любая лапши навешает, аха-ха)
Ну значить получается, что кого я снимаю за деньги это и есть как Юве)
Суть не меняется, девушка легкого поведения и Юве это одно и тоже обе продаются за деньги)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 13:03
    neomessi
    neomessi ответил Великий Князь
    сегодня в 12:17
    Великий Князь:
    Аха-ха), рекордсмены по левым пенкам и не поставленным пенкам в их ворота пишут о кабинете. А что касается ЛЧ, то лучше честно проиграть, чем выиграть с помощью Айтекина. Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил neomessi
      сегодня в 11:23
      neomessi:
      за 150млн можно купить чемпионат Серию А и стать кабинетным чемпионом а после попасть в серию Б. или же можно стать самым неудачным клубом в ЛЧ (особенно в финалах)
      Аха-ха), рекордсмены по левым пенкам и не поставленным пенкам в их ворота пишут о кабинете.
      А что касается ЛЧ, то лучше честно проиграть, чем выиграть с помощью Айтекина. Аха-ха)
      neomessi
      neomessi ответил Великий Князь
      сегодня в 11:12
      Великий Князь:
      Парижане за 150 мультов пол Барселонаы скупят.
      за 150млн можно купить чемпионат Серию А и стать кабинетным чемпионом а после попасть в серию Б. или же можно стать самым неудачным клубом в ЛЧ (особенно в финалах)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил neomessi
      сегодня в 10:52
      neomessi:
      Барса походу специально дразнить ПСЖ. Что бы те потом сделали ответное предложение по Гомешу и купили его за 150млн) Умный ход чтобы сплавить игроков за крупную сумму.
      Парижане за 150 мультов пол Барселонаы скупят.
      neomessi
      neomessi
      сегодня в 09:54
      Барса походу специально дразнить ПСЖ.
      Что бы те потом сделали ответное предложение по Гомешу и купили его за 150млн)
      Умный ход чтобы сплавить игроков за крупную сумму.
      Zidane.5
      Zidane.5
      сегодня в 09:34
      Курзава не пойдет на понижение из ПСЖ в Барсу.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 09:17
      Я думаю защитник ПСЖ перейдет в Барселону
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      сегодня в 08:05
      Как бы ПСЖ еще какого-нибудь не забрал из Барселоны после этого
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