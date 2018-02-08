«Барселона» контактирует с защитником ПСЖ Курзава

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лайвен Курзава оказался в списке трансферных интересов «Барселоны». По данным источника, руководство сине-гранатовых уже связалось с 25-летним французом по поводу возможного перехода. Претендентами на игрока также являются «Рома» и «Ювентус».

В текущем сезоне Курзава провёл 24 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 5 мячей и стал автором 2 голевых передач.

Напомним, ещё одним кандидатом «Барселоны» на позицию левого защитника является игрок «Баварии» Давид Алаба.