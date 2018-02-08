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ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии

сегодня, 12:45

В январе президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен отметил, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана. Функционер также добавил, что ФИФА должна увеличить темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.

Российский футбольный союз посчитал эти обвинения абсурдными и подал жалобу. В пресс-службе РФС сообщили, что комитет по этике ФИФА принял ее к рассмотрению:

«ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии».

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Все комментарии
руна
руна
сегодня в 13:14
рассмотрят ,подумают, и пошлют рфс!!!
rector
rector
сегодня в 13:08
Страна астматиков.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:02
Опубликовать в соцсетях данные об официальном использовании допинга норвежскими спортсменами, добавить что-нибудь из закулисной личной жизни Свендсена. С ними можно бороться только так - как можно подлее.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:54
Прижать всем хвосты
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 12:53
А эти "викинги" куда лезут???
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