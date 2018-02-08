ФИФА рассмотрит жалобу РФС на Федерацию футбола Норвегии

В январе президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен отметил, что ФИФА должна отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях, если причастность российских футболистов к допинговому скандалу будет доказана. Функционер также добавил, что ФИФА должна увеличить темпы расследования по поводу возможного употребления допинга в российском футболе.

Российский футбольный союз посчитал эти обвинения абсурдными и подал жалобу. В пресс-службе РФС сообщили, что комитет по этике ФИФА принял ее к рассмотрению:

«ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии».