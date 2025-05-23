«Наполи» переиграл «Кальяри» и стал чемпионом Италии

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вчера, 23:48

«Наполи» дома обыграл «Кальяри» в матче 38-го тура Серии А (2:0).

На 42-й минуте первый гол в игре забил Скотт МакТоминэй. На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил преимущество хозяев.

Таким образом, набрав 82 очка, «Наполи» стал чемпионом Италии. «Кальяри» занимает 14-е место (36 очков).