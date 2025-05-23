«Наполи» переиграл «Кальяри» и стал чемпионом Италии

«Наполи» дома обыграл «Кальяри» в матче 38-го тура Серии А (2:0).
На 42-й минуте первый гол в игре забил Скотт МакТоминэй. На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил преимущество хозяев.
Таким образом, набрав 82 очка, «Наполи» стал чемпионом Италии. «Кальяри» занимает 14-е место (36 очков).
А Скотт-заслуженно лучший игрок Серии А в этом году, немало матчей вытащил на своем горбу
А Скотт-заслуженно лучший игрок Серии А в этом году, немало матчей вытащил на своем горбу
Что касаемо соперника, ничем не удивили. Теперь об Интере: за что удалили вратаря Комо?
Поздравляю Наполи с заслуженным чемпионством!
Что касаемо соперника, ничем не удивили. Теперь об Интере: за что удалили вратаря Комо?
Поздравляю Наполи с заслуженным чемпионством!
Вот и на этот раз в серии А новый чемпик!
Поздравляю Неаполь) сегодня весь город будет гулять до утра
Вот и на этот раз в серии А новый чемпик!
Поздравляю Неаполь) сегодня весь город будет гулять до утра
а пока спасибо Педро и Лацио.
а пока спасибо Педро и Лацио.
однако Хвича Кварацхелия гений, за один сезон стал чемпионом Италии и Франции.
однако Хвича Кварацхелия гений, за один сезон стал чемпионом Италии и Франции.