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«Наполи» переиграл «Кальяри» и стал чемпионом Италии

вчера, 23:48
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Наполи» дома обыграл «Кальяри» в матче 38-го тура Серии А (2:0).

На 42-й минуте первый гол в игре забил Скотт МакТоминэй. На 51-й минуте Ромелу Лукаку удвоил преимущество хозяев.

Таким образом, набрав 82 очка, «Наполи» стал чемпионом Италии. «Кальяри» занимает 14-е место (36 очков).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:13
Наполи с чемпионством! Конте Респект!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:06
Мактоминей в стиле Ибры оформил чемпионский гол
nikolah
nikolah ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:48
у Конте какая-то чемпионская аура, но правда ему и предоставили игроков на 150 млн, про это тоже не будем забывать. А по поводу красной, за фол последней надежды вне штрафной, ногой не дотянулся до мяча, Тареми уже выходил на пустые ворота, если бы не фол
nikolah
nikolah
сегодня в 00:44
Наполи с чемпионством, свое скудо мы упустили сами, колоссальное количество потерь очков, готовимся к ЛЧ, матч года нас ждёт в Мюнхене.

А Скотт-заслуженно лучший игрок Серии А в этом году, немало матчей вытащил на своем горбу
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:25
Спасибо за всё и с Чемпионством!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:25
Экс тащер многих тренеров МЮ
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:24
Наполи заслужили более чем… Вот и кто говорит, что команда, якобы, может н без тренера. Кто ждал в этом сезоне чемпионства Наполи? Лично я, даже в тройку их не ставил. Но у них есть Конте..
Что касаемо соперника, ничем не удивили. Теперь об Интере: за что удалили вратаря Комо?
Поздравляю Наполи с заслуженным чемпионством!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:17
Это было ожидаемо! Ну а Интеру можно только сетовать только на себя
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:14, ред.
Бывшие МЮ зарешали!!! "Что имеем — не храним; потерявши — плачем". С Чемпионством Наполи!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:14
В Италии чемпион больше одного сезона не задерживается на пьедестале в последние годы)
Вот и на этот раз в серии А новый чемпик!
Поздравляю Неаполь) сегодня весь город будет гулять до утра
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:10
Ещё и легенда Антони за Бетис забил.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
Бывшие игроки мю сделали победу сегодня)))
juchok
juchok ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:03
только Капралу не говори
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:01
у Интер будет Пиррова победа, если и финал ЛЧ проиграет.
а пока спасибо Педро и Лацио.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:58
мои поздравления, Аззурри!!!
однако Хвича Кварацхелия гений, за один сезон стал чемпионом Италии и Франции.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:58
Наполи чемпион Италии
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 23:56
Рад за Наполи, поздравляю с чемпионством всех болельщиков этого клуба
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:53
Чемпионы Чемпионы Оле Оле оле!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:52
Поздравление Напоили! Чемпионство завоёвано! Гуляй Неаполь!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:49
Наполи с чемпионством! Интер сами упустили его...
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