МакТоминэй — лучший игрок сезона в Серии А

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сегодня, 00:37

Полузащитник «Наполи» был выбран лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Италии.

В 34 матчах нынешнего сезона шотландец забил 12 мячей и сделал голевых передач.

Также Серия А признала из «Ромы» лучшим вратарем, из «Интера» – лучшим защитником, из «Милана» – лучшим хавбеком, из «Аталанты» – лучшим нападающим, а лучшим игроком до 23 лет стал из «Комо».