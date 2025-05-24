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МакТоминэй — лучший игрок сезона в Серии А

сегодня, 00:37

Полузащитник «Наполи» Скотт МакТоминэй был выбран лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Италии.

В 34 матчах нынешнего сезона шотландец забил 12 мячей и сделал голевых передач.

Также Серия А признала Миле Свилара из «Ромы» лучшим вратарем, Алессандро Бастони из «Интера» – лучшим защитником, Тиджани Рейндерса из «Милана» – лучшим хавбеком, Матео Ретеги из «Аталанты» – лучшим нападающим, а лучшим игроком до 23 лет стал Николас Пас из «Комо».

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 06:11
" и сделал .... голевых передач" ... интересно и сколько же...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:46
Как говорится- всем сёстрам по серьгам...
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 03:16
И не поспоришь! Лучший!
catal
catal
сегодня в 02:30, ред.
Это пощечина Тен Хагу и МЮ. Фергюсон называл МакТоминея лучшим шотландским игроком, которого он когда либо видел.
Продать его - такая же гениальная идея, как если бы Реал всеми силами пытался избавиться и выдавливал из клуба Вальверде.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:10
красавчик шотландец, отлично раскрылся в Наполи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:59
Может, Конте приедет спасать МЮ))) умеет итальянец правильно использовать лучшие качества экс игроков МЮ.
czjemyrgrc89
czjemyrgrc89
сегодня в 01:51
Плюху он знатную положил нынче
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:03
Чемпионский гол получился шикарным. Тянет на лучший гол сезона
nikolah
nikolah
сегодня в 00:52
Тут без вариантов
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:49
В мю наверно локти кусают))
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