МакТоминэй — лучший игрок сезона в Серии А

Полузащитник «Наполи» Скотт МакТоминэй был выбран лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Италии.
В 34 матчах нынешнего сезона шотландец забил 12 мячей и сделал голевых передач.
Также Серия А признала Миле Свилара из «Ромы» лучшим вратарем, Алессандро Бастони из «Интера» – лучшим защитником, Тиджани Рейндерса из «Милана» – лучшим хавбеком, Матео Ретеги из «Аталанты» – лучшим нападающим, а лучшим игроком до 23 лет стал Николас Пас из «Комо».
Продать его - такая же гениальная идея, как если бы Реал всеми силами пытался избавиться и выдавливал из клуба Вальверде.
Продать его - такая же гениальная идея, как если бы Реал всеми силами пытался избавиться и выдавливал из клуба Вальверде.