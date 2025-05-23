«Интер» одержал победу над «Комо», но не смог стать чемпионом Италии

«Интер» в гостях обыграл «Комо» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 20-й минуте забил защитник «Интера» Стефан де Врей. На 45-й минуте красную карточку получил вратарь «Комо» Пепе Рейна. На 51-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество «Интера».
Таким образом, «Интер» завершил сезон на 2-м месте, набрав 81 очков и отстав от «Наполи» на 1 очко. «Комо» финишировал на 10-м месте — 49 очков.
Интересно, что Тюрама и Кэпа решили даже с лавки не выпускать, надеюсь оба будут полноценно готовы к ЛЧ
Интересно, что Тюрама и Кэпа решили даже с лавки не выпускать, надеюсь оба будут полноценно готовы к ЛЧ