«Интер» одержал победу над «Комо», но не смог стать чемпионом Италии

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вчера, 23:47

«Интер» в гостях обыграл «Комо» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 20-й минуте забил защитник «Интера» Стефан де Врей. На 45-й минуте красную карточку получил вратарь «Комо» Пепе Рейна. На 51-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество «Интера».

Таким образом, «Интер» завершил сезон на 2-м месте, набрав 81 очков и отстав от «Наполи» на 1 очко. «Комо» финишировал на 10-м месте — 49 очков.