Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Интер» одержал победу над «Комо», но не смог стать чемпионом Италии

вчера, 23:47
КомоЛоготип футбольный клуб Комо0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в гостях обыграл «Комо» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 20-й минуте забил защитник «Интера» Стефан де Врей. На 45-й минуте красную карточку получил вратарь «Комо» Пепе Рейна. На 51-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество «Интера».

Таким образом, «Интер» завершил сезон на 2-м месте, набрав 81 очков и отстав от «Наполи» на 1 очко. «Комо» финишировал на 10-м месте — 49 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Хайденхайм» и «Эльверсберг» сыграли вничью в стыке за участие в Бундеслиге
22 мая
Официально«Сьон» Антона Миранчука проиграл в заключительном туре чемпионата Швейцарии
22 мая
АЗ обыграл «Херенвен» в стыковых матчах за попадание в Лигу конференций
22 мая
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
21 мая
«Мец» и «Реймс» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в Лиге 1
21 мая
Борьба «Краснодара» и «Зенита», вылет «Сент-Этьена». Итоги тура топ-5 и РПЛ
21 мая
Все комментарии
nikolah
nikolah
сегодня в 00:46
Покатали мячик как на тренировке, обидно за Рейну, чуть-чуть не дотянулся до мяча и получил свою заслуженную красную карточку.
Интересно, что Тюрама и Кэпа решили даже с лавки не выпускать, надеюсь оба будут полноценно готовы к ЛЧ
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:22
Ну они в этом только сами виноваты
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:54
В этой заметке стоит поздравить Комо с 10 местом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:48
Мдаа всего одно очко. Обидно должно быть . Ну удачи в лч!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 