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Антонио Конте установил уникальный рекорд

сегодня, 00:01

55-летний специалист Антонио Конте стал первым тренером в истории, который выиграл чемпионат Италии с тремя разными командами, после того как «Наполи» завоевал титул Серии А текущего сезона. Ранее он добивался чемпионства с «Ювентусом» в сезонах 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014, а также с «Интером» в сезоне 2020/2021.

Итальянский специалист Фабио Капелло также становился чемпионом Серии А с тремя разными командами. Однако титулы «Ювентуса» за сезоны 2004/2005 и 2005/2006 были аннулированы из-за коррупционного скандала.

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Все комментарии
8s6dp958pkgb
8s6dp958pkgb
сегодня в 04:21
Теперь Антошка может просить добавки к жалованию
catal
catal
сегодня в 02:42
Вот, все таки не зря Конте считается специалистом уровня "топ" где только такие как Капелло и Анчелотти.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:52
Респект Антонио!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Интер.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Наполи, юве, а кто третий??
Гость
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