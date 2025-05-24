Антонио Конте установил уникальный рекорд

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сегодня, 00:01

55-летний специалист стал первым тренером в истории, который выиграл чемпионат Италии с тремя разными командами, после того как «Наполи» завоевал титул Серии А текущего сезона. Ранее он добивался чемпионства с «Ювентусом» в сезонах 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014, а также с «Интером» в сезоне 2020/2021.

Итальянский специалист также становился чемпионом Серии А с тремя разными командами. Однако титулы «Ювентуса» за сезоны 2004/2005 и 2005/2006 были аннулированы из-за коррупционного скандала.