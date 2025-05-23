«Болонья» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (24.05.2025)

1748033062

вчера, 23:44

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Пари на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 1.5, в то время как победа гостей будет стоить 6.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 или предположить, что много мячей болельщики не увидят ТМ 2.5 по 2.15. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Болонья» в чемпионате Италии выступает достойно. Сейчас команда идёт на восьмом месте, с заработанными 62 очками, до зоны еврокубков ей не хватает всего трёх очков. «Красно-синие» очень удачно выступили в Кубке Италии, они сенсационно обыграли «Милан» в финале (1:0). Две последние встречи «Болоньи» в Серии А, завершились поражением от «Милана» (1:3), и поражением от «Фиорентины» (2:3)

«Дженоа» занимает 13 место с 40 очками, что означает, что она сохранила себе место в Серии А на следующий год. Подняться выше, или опуститься ниже кона уже не сможет. Два последних матча «Дженоа» завершились ничьёй с лидером сезона «Наполи» (2:2), и поражение от «Аталанты» (2:3)

Информация для ставок

«Дженоа» не выигрывает на протяжении шести матчей

«Болонья» выиграла всего раз за последние пять матчей

«Болонья» не проигрывает на протяжении 12 домашних матчей

Прогноз

Предполагаем, что команды смогут обменяться забитыми мячами в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Пари.