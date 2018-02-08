«Анжи» одержал четвертую победу в четырех матчах на сборах

«Анжи» на сборе в Турции провел спарринг с минским «Динамо», в котором одержал победу. Это четвертый успех российского клуба в четырех матчах во время межсезонья. При этом команда не пропустила ни одного гола.

«Анжи» - «Динамо» Минск - 2:0 (0:0)

Голы : Антон 50, Лескано 86.

«Анжи»: Лория (Будаков 46), Полуяхтов (Армаш 59), Тетрашвили (Эльмурзаев 59), Самарджич (Бакаев 59), Брызгалов, Антон (Чайковский 59), Глебов (Лескано 59), игрок на просмотре (Яковлев 67), Маркелов (Иванченко 59), Прудников (Калмыков 59), Будковский (Поку 59).

В другом матче дня «Ростов» сыграл вничью с «Олимпией» (3:3).