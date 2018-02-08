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«Анжи» одержал четвертую победу в четырех матчах на сборах

вчера, 19:16

«Анжи» на сборе в Турции провел спарринг с минским «Динамо», в котором одержал победу. Это четвертый успех российского клуба в четырех матчах во время межсезонья. При этом команда не пропустила ни одного гола.

«Анжи» - «Динамо» Минск - 2:0 (0:0)
Голы: Антон 50, Лескано 86.

«Анжи»: Лория (Будаков 46), Полуяхтов (Армаш 59), Тетрашвили (Эльмурзаев 59), Самарджич (Бакаев 59), Брызгалов, Антон (Чайковский 59), Глебов (Лескано 59), игрок на просмотре (Яковлев 67), Маркелов (Иванченко 59), Прудников (Калмыков 59), Будковский (Поку 59).

В другом матче дня «Ростов» сыграл вничью с «Олимпией» (3:3).

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 23:34
Вот так, у Зенита есть конкурент!)
NAZAR 007
NAZAR 007
вчера в 20:10
С одной стороны радует, что в товарняках победы,
с другой стороны, история не раз доказывала уже,
что чемпионы товарняков потом проваливают чемп,
поэтому поздравляю наших парняг с победой и желаю,
чтобы и в чемпионате так же серьезно подошли к вопросу
сохранения места в РПЛ, а по возможности еще и подтянуться
в таблице как можно выше, например решить задачу попадания в "десятку".
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:02
Молодца Анжи , только лучше так в чемпионате играть .
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 19:55
Что-то болел Анжи совсем не видать. Поддержать клуб свой надо! Всё только начинается.
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:42
По всему видать что Зене не быть в чемпионах даже в товарняках...Молодцы джигиты...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:30
В чемпионате так бы сыграть.
cska-78
cska-78
вчера в 19:19
Анжи с победой!
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