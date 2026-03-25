США – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на международный товарищеский матч США – Бельгия, который состоится 28 марта 2026 года.
США
Сборная США является хозяйкой ЧМ 2026, поэтому не принимала участия в квалификациях на турнир, однако старается играть товарищеские поединки с сильными соперниками, чтобы не расслабляться. В этот раз американским футболистам будет противостоять Бельгия, золотой период которой подошел к концу, но есть новые молодые таланты. В игре на своем стадионе от своей сборной болельщики будут требовать победы, как и на матчах чемпионата мира, который пройдет совсем скоро.
Два последних матча сборной США завершились разгромом Уругвая (5:1) и скромной победой над Парагваем (2:1).
Бельгия
Сборная Бельгии смогла занять первое мест в своей группе, где набрала 18 очков, но всего на два пункта опередила Уэльс. Тем не менее, команда примет участие в главном международном турнире, а в рамках подготовки к нему сыграет с хозяйкой мундиаля сборной США. Бельгийцам точно будет непросто, ведь соперник имеет приличный состав с опытными футболистами, который призван добиваться результатов.
Два последних матча Бельгии завершились разгромной победой над Лихтенштейном (7:0) и ничьей с Казахстаном (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа США – 3
- Ничья – 3.45
- Победа Бельгия – 2.35
Статистика
- Бельгия не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах
- США выиграли семь из десяти последних домашних матчей
- Два последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. Предполагаем, что обе сборные смогу проявить себя в атаке и забить минимум по голу, особенно учитывая что встреча товарищская.