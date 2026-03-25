Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

вчера, 11:15
США – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на международный товарищеский матч США – Бельгия, который состоится 28 марта 2026 года.

США

Сборная США является хозяйкой ЧМ 2026, поэтому не принимала участия в квалификациях на турнир, однако старается играть товарищеские поединки с сильными соперниками, чтобы не расслабляться. В этот раз американским футболистам будет противостоять Бельгия, золотой период которой подошел к концу, но есть новые молодые таланты. В игре на своем стадионе от своей сборной болельщики будут требовать победы, как и на матчах чемпионата мира, который пройдет совсем скоро.

Два последних матча сборной США завершились разгромом Уругвая (5:1) и скромной победой над Парагваем (2:1).

Бельгия

Сборная Бельгии смогла занять первое мест в своей группе, где набрала 18 очков, но всего на два пункта опередила Уэльс. Тем не менее, команда примет участие в главном международном турнире, а в рамках подготовки к нему сыграет с хозяйкой мундиаля сборной США. Бельгийцам точно будет непросто, ведь соперник имеет приличный состав с опытными футболистами, который призван добиваться результатов.

Два последних матча Бельгии завершились разгромной победой над Лихтенштейном (7:0) и ничьей с Казахстаном (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа США – 3
  • Ничья – 3.45
  • Победа Бельгия – 2.35

Статистика

  • Бельгия не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах
  • США выиграли семь из десяти последних домашних матчей
  • Два последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. Предполагаем, что обе сборные смогу проявить себя в атаке и забить минимум по голу, особенно учитывая что встреча товарищская.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 