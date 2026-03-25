США – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 11:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на международный товарищеский матч США – Бельгия, который состоится 28 марта 2026 года.

США

Сборная США является хозяйкой ЧМ 2026, поэтому не принимала участия в квалификациях на турнир, однако старается играть товарищеские поединки с сильными соперниками, чтобы не расслабляться. В этот раз американским футболистам будет противостоять Бельгия, золотой период которой подошел к концу, но есть новые молодые таланты. В игре на своем стадионе от своей сборной болельщики будут требовать победы, как и на матчах чемпионата мира, который пройдет совсем скоро.

Два последних матча сборной США завершились разгромом Уругвая (5:1) и скромной победой над Парагваем (2:1).

Бельгия

Сборная Бельгии смогла занять первое мест в своей группе, где набрала 18 очков, но всего на два пункта опередила Уэльс. Тем не менее, команда примет участие в главном международном турнире, а в рамках подготовки к нему сыграет с хозяйкой мундиаля сборной США . Бельгийцам точно будет непросто, ведь соперник имеет приличный состав с опытными футболистами, который призван добиваться результатов.

Два последних матча Бельгии завершились разгромной победой над Лихтенштейном (7:0) и ничьей с Казахстаном (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа США – 3

– 3 Ничья – 3.45

Победа Бельгия – 2.35

Статистика

Бельгия не проигрывает уже девять поединков подряд во всех турнирах

выиграли семь из десяти последних домашних матчей Два последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.63. Предполагаем, что обе сборные смогу проявить себя в атаке и забить минимум по голу, особенно учитывая что встреча товарищская.