Все участники чемпионата мира определились с базами в России

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет1.953.73.65
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.26.912.2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.54.456
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.255.911
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.755.4
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.851.56
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.247.39.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет53.61.72
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.653.955.1
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош---
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

Все участники чемпионата мира определились с базами в России

вчера, 15:15

Все команды-участницы чемпионата мира определились с местами своего базирования в России на время турнира.

Сборные должны прибыть в Россию не позднее чем за пять дней до своего первого матча.

После группового этапа турнира, в случае выхода в плей-офф, команды смогут при желании сменить место базирования.

Группа А
Россия – Московская область, УТЦ «Новогорск»
Саудовская Аравия – Санкт-Петербург, база ФК «Зенит» 
Египет – Грозный, стадион «Ахмат»
Уругвай – Нижний Новгород, спортивный центр «Борский»

Группа В
Португалия – Московская область, база ФК «Сатурн»
Испания – Краснодар, академия ФК «Краснодар»
Марокко – Воронеж, стадион «Чайка»
Иран – Московская область, база ФК «Локомотив»

Группа С
Франция – Московская область, стадион «Глебовец»
Австралия – Казань, стадион «Трудовые резервы»
Перу – Московская область, стадион «Химки»
Дания – Анапа, стадион «Понтос»

Группа D
Аргентина – Московская область, стадион школы имени Сыроежкина
Исландия – Геленджик, стадион «Олимп»
Хорватия – Ленинградская область, стадион «Рощино»
Нигерия – Ессентуки, стадион «Ессентуки»

Группа Е
Бразилия – Сочи, стадион «Юг-Спорт»
Швейцария – Тольятти, стадион «Торпедо»
Коста-Рика – Санкт-Петербург, стадион «Олимпиец»
Сербия – Калининградская область, тренировочная база «Балтия»

Группа F
Германия – Московская область, база ПФК ЦСКА
Мексика – Московская область, база ФК «Динамо»
Швеция – Геленджик, стадион «Спартак»
Южная Корея – Санкт-Петербург, стадион «Спартак»

Группа G
Бельгия – Московская область, тренировочная база «Гучково»
Панама – Саранск, спортивный центр «Олимпик»
Тунис – Московская область, стадион «Строитель»
Англия – Санкт-Петербург, стадион «Спартак» (Зеленогорск)

Группа H
Польша – Сочи, стадион «Спутник»
Сенегал – Калуга, тренировочная база «Спутник»
Колумбия – Республика Татарстан, стадион «Свияга»
Япония – Казань, тренировочная база ФК «Рубин»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Журналистам разрешили бесплатно ездить на поездах между городами ЧМ-2018
Вчера, 20:22 11
В «Тосно» полностью погасили долги перед футболистами
Вчера, 14:47 21
В Самаре появятся плавучие гостиницы для гостей чемпионата мира
Вчера, 14:38 10
Романцев не прав. «Зенит» может стать чемпионом
Вчера, 14:06Александр Чистяков в блоге Командный дух21
«Урал» заподозрили в «договорняке»
08 февраля 61
Бизнесмены собрали для «Тосно» 40 млн рублей на покрытие долгов по зарплате
08 февраля 42
Обсудить
Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил mphuZ
сегодня в 00:08
я думал что у нас в городе хоть одна из сборных базироваться будет,но облом😑
Богиня Соккера Кача
Богиня Соккера Кача ответил mphuZ
вчера в 23:18
Там духота жара такая что сдохнуть можно
Doping87
Doping87
вчера в 21:52
Федун еврей! Жадность фраера сгубила.
mphuZ
mphuZ
вчера в 21:43
А в Волгограде никто не захотел оставаться.. Позорище.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:02
Спартачи готовили базу для одного негра голландского, но не срослось.
cska.78
cska.78
вчера в 20:28
    борька
    борька
    вчера в 20:26
    Повезло Морокко, если ии достался Воронеж, то этих ребят уже не догонеж!
    sir-5
    sir-5 ответил НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
    вчера в 19:55
    НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК:
    причем тут это? ну ладно. земля те металлом
      Goal2
      Goal2
      вчера в 19:50
      еврей уважил арийцев хитрюга хехе
      Footbolista
      Footbolista ответил НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
      вчера в 19:42
      НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК:
      на половине этих стадионов вообще трава растет? проверяли хоть? эххх
      Смотря какая трава ))...может и растет...
      Fierce snake
      Fierce snake
      вчера в 19:25
      Саудиты выбрали себе базу по своему карману! Имеют "вкус" арабы!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      вчера в 19:25
      Школа имени Сыроежкина, Аргентина будет в шоке!
      Zen-Aku
      Zen-Aku ответил Московские бабушки
      вчера в 19:25
      Московские бабушки:
      немцы опять до Москвы не дошли.
      Остановились неподалеку)))
      moskwa 09
      moskwa 09
      вчера в 19:11
      Месси и Сыроежкин))) Куда я попал))
      Стас Марченко
      Стас Марченко ответил Faustello
      вчера в 18:55
      Faustello:
      РоссиИ - это что за сборная???
      Исправили. Спасибо
      Московские бабушки
      Московские бабушки
      вчера в 18:48
      немцы опять до Москвы не дошли.
      Pancher_95
      Pancher_95
      вчера в 18:47
      Повезло египтянам
      Faustello
      Faustello
      вчера в 18:44
      РоссиИ - это что за сборная???
      spz
      spz
      вчера в 18:42
      Я конечно сам базы не видел, но такое чувство что 90% это полный 61ц
      НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
      НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК ответил sir-5
      вчера в 18:34
      sir-5:
      Ты думаешь,что все стадионы столь же многострадальные,как у "Терека-Ахмата"?
        sir-5
        sir-5 ответил Так Себе Аналитик
        вчера в 18:33
        Так Себе Аналитик:
        Аргентина – Московская область, стадион школы имени Сыроежкина. Вот теперь чувствуется, Россия действительно проведет ЧМ-2018 на топ-уровне)))
        А что,лучше имени наркомана -рукосуя из Аргентины?
        sir-5
        sir-5 ответил НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
        вчера в 18:31
        НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК:
        на половине этих стадионов вообще трава растет? проверяли хоть? эххх
        Ты думаешь,что все стадионы столь же многострадальные,как у "Терека-Ахмата"?
        Schalke-04
        Schalke-04
        вчера в 18:25
        Немцы выиграют кубок мира как пить дать.
        НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
        НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
        вчера в 18:21
        на половине этих стадионов вообще трава растет? проверяли хоть? эххх
        НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
        НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
        вчера в 18:20
        в голос с ессентуков и школьного стадиона xD чет орнул до слез..
        denmig
        denmig
        вчера в 18:10
        Сенегал в Калуге - это жесть!!!
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        вчера в 18:06
        В тарасовку никто не поехал)) Никто не хочет быть безтрофейником))
        Tommy Lee
        Tommy Lee
        вчера в 18:01
        Вот и стали известны все места распилов. Кроме конечно же стадионов принимающих ЧМ.
        InKarpinWeTrust
        InKarpinWeTrust
        вчера в 17:58
        В ТАРАСОВКЕ НИ ОДНА СБОРНАЯ НЕ ЗАХОТЕЛА ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ - БОЯТСЯ ПОЗОРНОЙ КАРМЫ!
        Serg3.12
        Serg3.12
        вчера в 17:53
        Саудовская Аравия по началу в Ростове собиралась остановиться...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100