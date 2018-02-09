Все участники чемпионата мира определились с базами в России

Все команды-участницы чемпионата мира определились с местами своего базирования в России на время турнира.
Сборные должны прибыть в Россию не позднее чем за пять дней до своего первого матча.
После группового этапа турнира, в случае выхода в плей-офф, команды смогут при желании сменить место базирования.
Группа А
Россия – Московская область, УТЦ «Новогорск»
Саудовская Аравия – Санкт-Петербург, база ФК «Зенит»
Египет – Грозный, стадион «Ахмат»
Уругвай – Нижний Новгород, спортивный центр «Борский»
Группа В
Португалия – Московская область, база ФК «Сатурн»
Испания – Краснодар, академия ФК «Краснодар»
Марокко – Воронеж, стадион «Чайка»
Иран – Московская область, база ФК «Локомотив»
Группа С
Франция – Московская область, стадион «Глебовец»
Австралия – Казань, стадион «Трудовые резервы»
Перу – Московская область, стадион «Химки»
Дания – Анапа, стадион «Понтос»
Группа D
Аргентина – Московская область, стадион школы имени Сыроежкина
Исландия – Геленджик, стадион «Олимп»
Хорватия – Ленинградская область, стадион «Рощино»
Нигерия – Ессентуки, стадион «Ессентуки»
Группа Е
Бразилия – Сочи, стадион «Юг-Спорт»
Швейцария – Тольятти, стадион «Торпедо»
Коста-Рика – Санкт-Петербург, стадион «Олимпиец»
Сербия – Калининградская область, тренировочная база «Балтия»
Группа F
Германия – Московская область, база ПФК ЦСКА
Мексика – Московская область, база ФК «Динамо»
Швеция – Геленджик, стадион «Спартак»
Южная Корея – Санкт-Петербург, стадион «Спартак»
Группа G
Бельгия – Московская область, тренировочная база «Гучково»
Панама – Саранск, спортивный центр «Олимпик»
Тунис – Московская область, стадион «Строитель»
Англия – Санкт-Петербург, стадион «Спартак» (Зеленогорск)
Группа H
Польша – Сочи, стадион «Спутник»
Сенегал – Калуга, тренировочная база «Спутник»
Колумбия – Республика Татарстан, стадион «Свияга»
Япония – Казань, тренировочная база ФК «Рубин»