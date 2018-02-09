Все участники чемпионата мира определились с базами в России

Все команды-участницы чемпионата мира определились с местами своего базирования в России на время турнира.

Сборные должны прибыть в Россию не позднее чем за пять дней до своего первого матча.

После группового этапа турнира, в случае выхода в плей-офф, команды смогут при желании сменить место базирования.

Группа А

Россия – Московская область, УТЦ «Новогорск»

Саудовская Аравия – Санкт-Петербург, база ФК «Зенит»

Египет – Грозный, стадион «Ахмат»

Уругвай – Нижний Новгород, спортивный центр «Борский»

Группа В

Португалия – Московская область, база ФК «Сатурн»

Испания – Краснодар, академия ФК «Краснодар»

Марокко – Воронеж, стадион «Чайка»

Иран – Московская область, база ФК «Локомотив»

Группа С

Франция – Московская область, стадион «Глебовец»

Австралия – Казань, стадион «Трудовые резервы»

Перу – Московская область, стадион «Химки»

Дания – Анапа, стадион «Понтос»

Группа D

Аргентина – Московская область, стадион школы имени Сыроежкина

Исландия – Геленджик, стадион «Олимп»

Хорватия – Ленинградская область, стадион «Рощино»

Нигерия – Ессентуки, стадион «Ессентуки»

Группа Е

Бразилия – Сочи, стадион «Юг-Спорт»

Швейцария – Тольятти, стадион «Торпедо»

Коста-Рика – Санкт-Петербург, стадион «Олимпиец»

Сербия – Калининградская область, тренировочная база «Балтия»

Группа F

Германия – Московская область, база ПФК ЦСКА

Мексика – Московская область, база ФК «Динамо»

Швеция – Геленджик, стадион «Спартак»

Южная Корея – Санкт-Петербург, стадион «Спартак»

Группа G

Бельгия – Московская область, тренировочная база «Гучково»

Панама – Саранск, спортивный центр «Олимпик»

Тунис – Московская область, стадион «Строитель»

Англия – Санкт-Петербург, стадион «Спартак» (Зеленогорск)

Группа H

Польша – Сочи, стадион «Спутник»

Сенегал – Калуга, тренировочная база «Спутник»

Колумбия – Республика Татарстан, стадион «Свияга»

Япония – Казань, тренировочная база ФК «Рубин»