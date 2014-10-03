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Болбат: «Верю, что у „Металлиста“ еще есть шансы в Лиге Европы»

03 октября 2014, 10:45
 Полузащитник «Металлиста» Сергей Болбат дал интервью после матча с «Локереном».
 
- Не можем победить уже около месяца. Не знаю почему, ведь мы играем хорошо, а потом непременно пропускаем в концовке. В первом тайме этого матча мы, вероятно, создали больше голевых моментов, но после перерыва подсели, а соперник начал давить. Так мы пропустили.

Стараемся все делать правильно, усердно тренируемся, и я не знаю, почему так все происходит. Надеюсь, все образуется и мы начнем побеждать. Верю, что у нас еще есть шансы в Лиге Европы. В первую очередь все зависит от нас самих, от нашей игры, и в будущем мы постараемся показать свой лучший футбол.
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