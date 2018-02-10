Мхитарян объяснил разницу между Венгером и Моуриньо

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, зимой перебравшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», поделился мнением о том, в чём заключается отличие наставника «канониров» Арсена Венгера от главного тренера МЮ Жозе Моуриньо:

«Моуриньо много требовал от своих игроков. Очень много. Было крайне тяжело. Философия Венгера – показывать хороший футбол, побеждать и получать от этого удовольствие. Венгер более дружелюбен. Он понимающий, может войти в положение игрока, более спокойный. Вот в чём заключается разница».