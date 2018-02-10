Мхитарян объяснил разницу между Венгером и Моуриньо

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет23.653.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет1.227.214.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 22 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбургФонбет1.355.18.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаФонбет1.524.355.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет1.226.312.5
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесФонбет1.653.85.3
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико МФонбет6.43.81.57
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет1.256.89.1
Италия. Серия А 2017/2018, 24 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб МиланМиланФонбет4.553.61.78
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет1.623.925.45
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 72’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 2:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор---
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошФонбет1.93.553.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 25 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет15.56.751.18
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнжеАнже -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет3.253.252.25

Мхитарян объяснил разницу между Венгером и Моуриньо

сегодня, 07:28

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, зимой перебравшийся из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», поделился мнением о том, в чём заключается отличие наставника «канониров» Арсена Венгера от главного тренера МЮ Жозе Моуриньо:

«Моуриньо много требовал от своих игроков. Очень много. Было крайне тяжело. Философия Венгера – показывать хороший футбол, побеждать и получать от этого удовольствие. Венгер более дружелюбен. Он понимающий, может войти в положение игрока, более спокойный. Вот в чём заключается разница».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Касерес хочет остаться в «Лацио»
Сегодня, 13:21 1
Феррейра оценил шансы Эдера на попадание в сборную Португалии
Сегодня, 12:57 0
Феррейра: «В сборной Португалии есть футболисты, способные заменить Роналду»
Сегодня, 12:48 1
Дзенга: «„Аталанта“ больше не является провинциальной командой»
Сегодня, 12:06 4
Вертонген рассказал о своем возможном переходе в «Арсенал»
Сегодня, 11:53 4
Слимани: «Мне бы хотелось остаться в „Ньюкасле“ на постоянной основе»
Сегодня, 11:04 1
Обсудить
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:20
истеричка только истерит и ругает болбоев в свободное от работы время
Брулин
Брулин
сегодня в 12:26
скоро Моура никуда работать звать не будут ,по моему везде уже обгадился
ZaZizu
ZaZizu ответил cevin cigan
сегодня в 12:16
cevin cigan:
"Старожил",а кому начхать на никчёмный Кубок Англии и чемпионство в прошлом веке?(я уже не говорю о международных трофеях),последние пятнадцать лет только и борется за четвёртое место! Ты можешь себя ещё лет двадцать этим тешить. Я ничего против Арсенала не имею,лишь сравнил Моура тренера и Венгера!
ну как-то просто и поверхностно ты сравнил: один,приходя в любой клуб требует сотни миллионов на трансферы с обязательным списком необходимых игроков, а второй каким-то образом при скупердяйстве Усатого пытается сохранить костяк с постоянным вливанием молодёжи! Я понимаю, если бы Венгера САФом сравнил, который давал результат с любыми игроками, которых величайший мавр назвал бы просто шлаком, с которым невозможно выдавать результат!
galem72
galem72
сегодня в 10:28
Когда показывал результат, был абсолютно всем доволен и счастлив, что играет в клубе "своей мечты" с таким тренером. Как только сдулся и превратился в аморф, сразу же начались жалобы на недостатки внимания, чрезмерные нагрузки и непонятную философия тренера. Никчёмное признание...
Он принёс много пользы клубы своей нормальной игрой, поэтому просто пожелаю ему удачи и меньше жаловаться на прошлое, быть в настоящем, думая о будущем!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 10:11
Да, это так! И тут нечего скрывать) Так что слову Генриха вполне можно верить.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:17
Быстро сориентировался армяшка!)))
drug01
drug01
сегодня в 09:05
Показывай результат и все будет хорошо!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:04
Моуриньо - злобное португальское существо.
---------------------------------------------------------------------------
Подписываюсь под этими словами.
cevin cigan
cevin cigan ответил Великие Канониры
сегодня в 08:04
Великие Канониры:
Лови школьник. Арсенал Чемпион Англии: (3) 1997/98, 2001/02, 2003/04 Обладатель Кубка Англии: (7) 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17 Обладатель Суперкубка Англии: (7) 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017 Итого: 17 трофеев
"Старожил",а кому начхать на никчёмный Кубок Англии и чемпионство в прошлом веке?(я уже не говорю о международных трофеях),последние пятнадцать лет только и борется за четвёртое место! Ты можешь себя ещё лет двадцать этим тешить. Я ничего против Арсенала не имею,лишь сравнил Моура тренера и Венгера!
Великие Канониры
Великие Канониры ответил cevin cigan
сегодня в 07:59
cevin cigan:
Один пожизненный бестрофейник,а у другого их куча!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 07:56
    Тем больше требовать,тем больше толку будет, вот теперь и сравни сколько у кого трофеев!
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 07:52
    Один пожизненный бестрофейник,а у другого их куча!
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:48
    Один дипломат, другой диктатор
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:48
    Быстро все понял
    Inside91
    Inside91
    сегодня в 07:45
    За недельку в клубе , уже понял в чем разница.То ли еще будет)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 07:45
    Венгер - жабоед.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 07:33
    Моуриньо - злобное португальское существо.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100