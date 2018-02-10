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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Каррера взял 24 игрока на сбор «Спартака» в Сочи

сегодня, 09:28

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что команда отправилась в Сочи, где с 10 по 13 февраля проведет свой третий зимний сбор.

Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера взял в Сочи 24 футболиста. Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

Восстанавливающиеся после операций Георгий Тигиев, Джано и Артем Тимофеев продолжают заниматься в Испании по индивидуальной программе. Они присоединятся к «Спартаку» 17 февраля в Марбелье, где пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор московского клуба.

Идейный «Спартак». Каррера и его стиль

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:24
пусть всё будет хорошо...или отлично!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Ваня лучший
сегодня в 13:20
Ваня лучший:
Я буду только рад. Мне не нравится засилье легов в команде, их я могу посмотреть в АПЛ по ТВ По мне не более 3 в составе на поле, а остальные пусть наши играют. Я думаю, если бы не леги, то Давыдов давно бы заиграл, его ведь еще Капелло в сборную брал в 2014 году. Как и Брызгалов, Зотов, Кротов и другие. Хоть я и конь, но этих ребят в молодежке Спартака я видел и они мне нравились, но с ними нужно было работать.
Есть Игнатов, Бакаев, Рассказов. Они-то как-то могут конкурировать с легами.)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:47
Перелет Спартака в Сочи!
Sully
Sully ответил Синьор Федун
сегодня в 12:42
Синьор Федун:
Так много свиней в Сочи еще не собиралось😂 Ну хоть Леонид Арнольдович отдохнет от них
да, это самое большое нашествие свиней, в истории Сочи ещё такого не было... после них будет грязно!
Sully
Sully
сегодня в 12:40
24 пупса.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 12:19
Удачных сборов Спартак .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
сегодня в 12:17
MAUS:
Не всё сразу, батенька! Один сейчас, завтра второй, летом уж точно некоторые уйдут!
Я буду только рад. Мне не нравится засилье легов в команде, их я могу посмотреть в АПЛ по ТВ По мне не более 3 в составе на поле, а остальные пусть наши играют. Я думаю, если бы не леги, то Давыдов давно бы заиграл, его ведь еще Капелло в сборную брал в 2014 году. Как и Брызгалов, Зотов, Кротов и другие. Хоть я и конь, но этих ребят в молодежке Спартака я видел и они мне нравились, но с ними нужно было работать.
vka1970
vka1970
сегодня в 12:13
Удачных сборов и это..завязывайте с травмами.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
сегодня в 12:12
Ваня лучший:
Теперь осталось всего 12 легов плюс Анангидзе, т.е. 13. Круто, однако, больше даже чем у Зенита. А Федун все орал за ужесточение лимита и что у хряков самая лучшая академия. Где же ее выпускники , в том числе и "Месси"
Не всё сразу, батенька! Один сейчас, завтра второй, летом уж точно некоторые уйдут!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
сегодня в 11:56
MAUS:
Не увидел в списке Ивелина Попова, и впрямь уйдёт из Спартака. Все всем удачи и побед!
Теперь осталось всего 12 легов плюс Анангидзе, т.е. 13. Круто, однако, больше даже чем у Зенита. А Федун все орал за ужесточение лимита и что у хряков самая лучшая академия. Где же ее выпускники , в том числе и "Месси"
cska plus
cska plus
сегодня в 11:49
Всех негров повезли на Черноморский загар.
MAUS
MAUS
сегодня в 11:29
Не увидел в списке Ивелина Попова, и впрямь уйдёт из Спартака. Все всем удачи и побед!
Синьор Федун
Синьор Федун
сегодня в 11:07
Так много свиней в Сочи еще не собиралось😂 Ну хоть Леонид Арнольдович отдохнет от них
cpartak60
cpartak60
сегодня в 10:48
удачных сборов и побед в лиге европы!и без травм!
denmig
denmig
сегодня в 10:33
Давайте без травм, ребята! Ждем от Вас порванного атлетика!
Alex-96
Alex-96
сегодня в 10:14
Картина Репина "Шоколадки на сборах"
drug01
drug01
сегодня в 10:06
Последний шанс все исправить?
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 09:54
Хороших нам сборов!
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