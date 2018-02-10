Каррера взял 24 игрока на сбор «Спартака» в Сочи

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что команда отправилась в Сочи, где с 10 по 13 февраля проведет свой третий зимний сбор.

Главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера взял в Сочи 24 футболиста. Это Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Педро Роша, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

Восстанавливающиеся после операций Георгий Тигиев, Джано и Артем Тимофеев продолжают заниматься в Испании по индивидуальной программе. Они присоединятся к «Спартаку» 17 февраля в Марбелье, где пройдет заключительный учебно-тренировочный сбор московского клуба.

Идейный «Спартак». Каррера и его стиль