«Манчестер Сити» не испытал проблем с «Лестером»

В поединке 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Лестер». Отметим, что в состав «лис» вернулся Рияд Марез, игнорировавший тренировки команды в знак протеста против заблокированного трансфера в «Манчестер Сити».
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Лестер Сити» – 5:1 (1:1)
Голы: Стерлинг 3, Агуэро 48, Агуэро 53, Агуэро 77, Агуэро 90 — Варди 24
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди (Стоунз 81), Зинченко (Данило 62), Фернандиньо (Фоден 80), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Б. Силва, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Драгович, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, А. Силва (Симпсон 46), Ндиди, Джеймс, Чилуэлл (Ихеаначо 62), Диабате (Марез 62), Варди.
Главный тренер: Клод Пюэль.
Предупреждения: Ндиди 71, Гюндоган 73, Ляпорт 83.
Судья: Майк Джонс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
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