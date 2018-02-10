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«Манчестер Сити» не испытал проблем с «Лестером»

вчера, 22:20
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В поединке 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Лестер». Отметим, что в состав «лис» вернулся Рияд Марез, игнорировавший тренировки команды в знак протеста против заблокированного трансфера в «Манчестер Сити».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Лестер Сити» – 5:1 (1:1)
Голы: Стерлинг 3, Агуэро 48, Агуэро 53, Агуэро 77, Агуэро 90 — Варди 24

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди (Стоунз 81), Зинченко (Данило 62), Фернандиньо (Фоден 80), Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Б. Силва, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Драгович, Магуайр, Фукс, Олбрайтон, А. Силва (Симпсон 46), Ндиди, Джеймс, Чилуэлл (Ихеаначо 62), Диабате (Марез 62), Варди.
Главный тренер: Клод Пюэль.

Предупреждения: Ндиди 71, Гюндоган 73, Ляпорт 83.

Судья: Майк Джонс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

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Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил alexov222
сегодня в 00:51
alexov222:
Агуэро явно не любит Лестер за что-то)
Наверное, за унижение 06.02.2016 со счетом 1:3 в Манчестере. Даже поверить в такое трудно теперь, сейчас МС настоящая машина для побед.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Igo0rek
сегодня в 00:22
Повезло пацану столь юном возрасте за основу играть
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:59
Как говорится без шансов...
Mamaev
Mamaev ответил Так Себе Аналитик
вчера в 23:42
Так Себе Аналитик:
Насчет КДБ ты не прав, он до прихода Пепа стал тащером и в МС, я уж не говорю про то, что он был тащером в Бундеслиге. Насчет Агуэро тоже поспорю - он был-таки топ игроком в МС, конечно, с приходом Пепа и на все позиции пришли топ-игроки, и он стал продуктивнее, конечно, потому что намного больше моментов стало возникать. Вот по двум остальным не буду спорить.
Я в целом говорю, по игре и результатам. Да и пришедшие, кого бы из них ты назвал топом до начала сезона. С натяжкой Гюндоган и может быть Уокер, готовые игроки. Остальные зелёные и топами становятся уже в Сити
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Mamaev
вчера в 23:16
Mamaev:
Агуэро, Ферна, КДБ, Стерлинг, вроде все они были до прихода Пепа, но чёт ни игры ни результата такого и близко не было
Насчет КДБ ты не прав, он до прихода Пепа стал тащером и в МС, я уж не говорю про то, что он был тащером в Бундеслиге. Насчет Агуэро тоже поспорю - он был-таки топ игроком в МС, конечно, с приходом Пепа и на все позиции пришли топ-игроки, и он стал продуктивнее, конечно, потому что намного больше моментов стало возникать. Вот по двум остальным не буду спорить.
неброско
неброско
вчера в 23:16
Всё таки Пеп лучший тренер в мире!!!
loko7
loko7
вчера в 22:53
Агуэро в одиночку уничтожил Лестер.
alexov222
alexov222
вчера в 22:43
Агуэро явно не любит Лестер за что-то)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:43
Агуэро просто зверь.
ATG
ATG
вчера в 22:42
Вот это дааааа, такого не ожидал! МС без сомнений лучший клуб апл в этом сезоне Заслуженные чемпионы))Пеп - СИЛА
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:41
с базелем бы такой результат в первом матче)
311
311
вчера в 22:41
Психанул Сережа!)
cska.78
cska.78
вчера в 22:39
Очередных не заметили!
Mamaev
Mamaev ответил dzvinka
вчера в 22:38
dzvinka:
стекольщики Жезус и Гюндоган - лучшие для него, но команду тащат Агуэрыч и Ферна. Силва супер крутой гений в его глазах, но на деле все завязано на бойком и непокорном интроверте ДеБрюйне. Стоунз и Браво топ игрочеллы ногами в его снах... но опять спасают нефтедоллары и повторные подписания на те же позиции. В этом весь пеп... Он научил Аруэро чемуто? или может он воспитал ДеБрюйне тащера? Или Стерлинг у него научился бегать и врываться в штрафную?... нет ребята... ему их купили готовых за немеренное бабло, либо они уже были. Но конечно же с красивой победой, прежде всего именно команду, над пускай и несобраным соперником.
Агуэро, Ферна, КДБ, Стерлинг, вроде все они были до прихода Пепа, но чёт ни игры ни результата такого и близко не было
13 RUS
13 RUS
вчера в 22:34
Тут что тренер с расстановкой,тактикой и составом начудил,что сами игроки.нельзя так играть,отвратительно и унизительно
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 22:34
    sihafazatron
    sihafazatron ответил neomessi
    вчера в 22:33
    neomessi:
    Сильва Да! Но Менди пусть чуток отдыхает. И без него ребята играют неплохо. Он Пепу нужен будет как раз таки в ЛЧ.
    да понятно менди до апреля не появится на поле, жду делфа хотя бы на лз. он неплохо справлялся
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 22:31
    княжок небось сделал себе уже харакири))))
    neomessi
    neomessi ответил sihafazatron
    вчера в 22:30
    Сильва Да!
    Но Менди пусть чуток отдыхает. И без него ребята играют неплохо.
    Он Пепу нужен будет как раз таки в ЛЧ.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 22:28
    стекольщики Жезус и Гюндоган - лучшие для него, но команду тащат Агуэрыч и Ферна. Силва супер крутой гений в его глазах, но на деле все завязано на бойком и непокорном интроверте ДеБрюйне. Стоунз и Браво топ игрочеллы ногами в его снах... но опять спасают нефтедоллары и повторные подписания на те же позиции. В этом весь пеп... Он научил Аруэро чемуто? или может он воспитал ДеБрюйне тащера? Или Стерлинг у него научился бегать и врываться в штрафную?... нет ребята... ему их купили готовых за немеренное бабло, либо они уже были.
    Но конечно же с красивой победой, прежде всего именно команду, над пускай и несобраным соперником.
    sihafazatron
    sihafazatron ответил neomessi
    вчера в 22:28
    neomessi:
    Сане и Жесуса еще нет. Но они продолжают феерить.
    и сильвы очень не хватает( да и менди, ну или хотя бы делфа
    neomessi
    neomessi ответил David Villa7
    вчера в 22:28
    Да, где то после 38 тура))
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 22:27
    Да! Матчи с участием МС в этом сезоне смотреть одно удовольствие.

    Всех болел МС с победой!
    Apsny
    Apsny ответил David Villa7
    вчера в 22:27
    David Villa7:
    Ну нечего, по весне физрук точно посыпится и начнет терять очки
    Тут отскок просто был, да и Каспер куплен был, мячи специально на игроков соперника выносил.
    neomessi
    neomessi
    вчера в 22:27
    Сане и Жесуса еще нет. Но они продолжают феерить.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    вчера в 22:26
    МС может помочь Агуэро включиться в борьбу за Золотой Мяч.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Master ШиФу
    вчера в 22:26
    Master ШиФу:
    А сколько матчей примерно сыграл Фоден ?
    Матчей 5 - 6 точно есть. Всего 17 лет парню, но талант уже проявляется. Очень хочу, чтобы дорос до основы. Все таки воспитанник нашей академии с восьми лет))
    David Villa7
    David Villa7
    вчера в 22:26
    Ну нечего, по весне физрук точно посыпится и начнет терять очки
    Apsny
    Apsny
    вчера в 22:26
    Считаю Де Брюйне игроком матча, пасы конфетки, а на Агуэро просто пруха напала, по первому тайму дно, но мозги вправили ему.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 22:24
    Жаль )))
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