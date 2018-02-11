Венгер: «МЮ прошел в ЛЧ через Лигу Европы, но „Арсенал“ хочет попасть в топ-4 АПЛ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер разочарован поражением от «Тоттенхэма» в 27-м туре чемпионата Англии:

«Конечно, результат разочаровывает. Мы стремимся попасть в Лигу чемпионов и занять место в первой четверке Премьер-Лиги. Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в этот турнир через Лигу Европы. „Манчестер Юнайтед“ сделал ставку на Лигу Европы еще в полуфинале. Нам же до этого этапа еще далеко.

Не думаю, что это правильно. Если будет возможность, мы постараемся ею воспользоваться, но приоритет — Премьер-Лига. Сдаваться пока слишком рано».

Напомним, что 15 февраля «канониры» сыграют с «Эстерсундом» в 1/16 финала Лиги Европы.