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Венгер: «МЮ прошел в ЛЧ через Лигу Европы, но „Арсенал“ хочет попасть в топ-4 АПЛ»

сегодня, 09:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер разочарован поражением от «Тоттенхэма» в 27-м туре чемпионата Англии:

«Конечно, результат разочаровывает. Мы стремимся попасть в Лигу чемпионов и занять место в первой четверке Премьер-Лиги. Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в этот турнир через Лигу Европы. „Манчестер Юнайтед“ сделал ставку на Лигу Европы еще в полуфинале. Нам же до этого этапа еще далеко.

Не думаю, что это правильно. Если будет возможность, мы постараемся ею воспользоваться, но приоритет — Премьер-Лига. Сдаваться пока слишком рано». 

Напомним, что 15 февраля «канониры» сыграют с «Эстерсундом» в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
сегодня в 12:42
батя шарит. храни его Бог

тем более когда у тебя есть Эльнени, а вера в чудо укрепляет силы)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:23
Венгер не верит в победу в Лиге Европы, точно также как и в попадание в четверку АПЛ. Просто он не хочет лажаться уже в марте.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:13
Арсенушка, мы другие слова ждем))

"Простите меня за то, что после многих лет моей работы я оставляю после себя пепелище. Что загнанная команда много лет играет одним неполноценным составом.Простите за то, что в команде всего 4 защитника (из них два ветерана) и замены в принципе нет. Простите за то, что если завтра Кошельный и Мустафи травмируются, у нас будут играть Холдинг и Чамберс и мы пропустим мяча три даже от "Кристал Пэлэса".

За то, что я банально не могу дотупить, что Рэмзи и Джака - не опорники, и не вижу, как будто я слепой, что они постоянно дают пасы назад, нагружая защитников, в то время как защитники и вратарь как раз и ждут, что будет игрок, который будет помогать им и доставлять мяч в атаку. За то, что я как будто закрываю глаза на то, как Мустафи постоянно панически просто лупит вперед, потому что некому дать.

Простите за то, что я, видимо, даже сейчас не осознаю, почему команда начинает играть намного лучше в защите, когда я ставлю в опорку Эль-Ненни, просто потому, что появляется хотя бы какой-то опорник, который начинает доставлять мячи вперед. Простите за то, что за 3 года отсутствия Касорлы я не смог осознать его важность и роль в команде.

Простите меня за Ляказетта за 60 миллионов, который не может банально обработать мяч. Простите за то, что когда-то я ездил в Албанию, а потом мне сказали, что у меня родился сын... Тот самый, который много лет спустя станет самым бесполезным игроком АПЛ, который не будет участвовать ни в созидании, ни в защите, он будет стоять в центре поля и грузить собственных защитников либо отдавать очевидные передачи вперед либо просто обрезаться, и все равно будет неприкосаемым... Мой Гранитушка... Je t'aime... Это было за несколько лет до того, как я ездил в Нигерию.

Простите меня за то, что болельщики в России и Англии перед каждым матчем уже давно предсказывают мои косяки, но я в упор ничего не вижу.Я ухожу заниматься пчеловодством под Парижем и забираю с собой моих двух незаконнорожденных сыновей. Это минимум, которым я могу помочь команде....Удачи, не поминайте лихом!"
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 11:51
СТАРАЯ 21Я ОКОНЧАТЕЛЬНО ДОЛБАНУЛАСЬ РОГОВЫМ ОТСЕКОМ... ОТСТАВАЯ ОТ ЛИДЕРА НА 27 ОЧКОВ, ЭТОТ ВЫЖИВЫШИЙ ИЗ УМА ЛЮБИТЕЛЬ ЖАБ ЧТО-ТО ТАМ БУЛЬКАЕТ ПРО ЛЧ...
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТОТ ГНОЙНЫЙ ПЕТУХ БУДЕТ У РУЛЯ АРСЕНАЛА , ТРОФЕЕВ НЕ ВИДАТЬ!
Vizor
Vizor ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 11:40
Так Себе Аналитик:
Что-то слишком много негатива. Как же "Арсенал" должен налажать, чтобы "Эвертон" сделал его с Озилом, Обамеянгом и т.п. И, между прочим, престарелые Кьеллини с Матьюиди не потянут АПЛ все равно)))
30 лет для опорника - расцвет) А где искать позитив?. В обороне играем на уровне собравшихся погонять мяч ветеранов, которые полезное что-то делают только за счёт индивидуального мастерства. По идее нашу защиту просто не тренируют, другого объяснения не вижу. Без ухода Венгера нас что-то хорошее уже не ждёт. Если пару лет назад я ещё списывал провалы на состав, то теперь полностью убеждён в некомпетентности нашего главного тренера. А чтоб его "попросили" из клуба надо чтоб Венгер облажался конкретно. А теперь для нас 6 место - это норм, топ-6 же теперь, а мы в него попадаем, получается всё гуд. Вот и надо занимать место 7 хотя б..
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:38
арсенал рип
Воин666
Воин666
сегодня в 11:27
С такой игрой никакой топ-4 не светит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Vizor
сегодня в 11:23
Vizor:
Нам надо вылететь из ЛЕ и не попасть в 4-ку(что уже на 99% сделано). После этого подождать ещё один позорный болезненный сезон, в котором, если опомнится Эвертон, мы займём 7-е место. И тогда у нас появится надежда на смену тренера.. Больше НИЧЕГО нам не поможет. Пусть даже в защиту Хумельса с Кьелини возьмём, а в опорку Канте с Матьюиди...
Что-то слишком много негатива. Как же "Арсенал" должен налажать, чтобы "Эвертон" сделал его с Озилом, Обамеянгом и т.п.

И, между прочим, престарелые Кьеллини с Матьюиди не потянут АПЛ все равно)))
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 11:20
Сеня бери выше!!!))))
Vizor
Vizor
сегодня в 10:47
Нам надо вылететь из ЛЕ и не попасть в 4-ку(что уже на 99% сделано). После этого подождать ещё один позорный болезненный сезон, в котором, если опомнится Эвертон, мы займём 7-е место. И тогда у нас появится надежда на смену тренера.. Больше НИЧЕГО нам не поможет. Пусть даже в защиту Хумельса с Кьелини возьмём, а в опорку Канте с Матьюиди...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:41
Похоже уже не в этом году
Movenpick
Movenpick
сегодня в 10:34
За 4 место - ФК Венгер будет бороться до последнего тура.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:33
Венгер типо намекнул, что Арсенал ЛЕ не выиграет.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:27
Венгер такой клоун
andre_can
andre_can
сегодня в 10:24
и Чё???
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:11
Правильно Арсен,зачем Арсеналу трофеи-правда? Мы лучше ещё лет двадцать будем биться за четвёрку!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 10:11
Удачи Арсеналу .
cska plus
cska plus
сегодня в 10:08
Жабоед точно знает, что кубок ЛЕ ему видать как ушей своих.
galem72
galem72
сегодня в 09:55
Звучит как оправдание за будущий вылет с ЛЕ! ))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:49
А почему бы "Арсеналу" не попасть в ЛЧ через Лигу Европы.
Наблюдать пять команд в главном турнире континента весьма приятно.
112910415
112910415
сегодня в 09:45
чем дальше в лес, тем цель недостижимей!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:40
Даже 4 место теперь недосягаемо для венгерят )))
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 09:38
из года в год одно и тоже
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 09:35
хотеть не вредно
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