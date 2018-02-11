Венгер: «МЮ прошел в ЛЧ через Лигу Европы, но „Арсенал“ хочет попасть в топ-4 АПЛ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер разочарован поражением от «Тоттенхэма» в 27-м туре чемпионата Англии:
«Конечно, результат разочаровывает. Мы стремимся попасть в Лигу чемпионов и занять место в первой четверке Премьер-Лиги. Я не большой поклонник того, чтобы квалифицироваться в этот турнир через Лигу Европы. „Манчестер Юнайтед“ сделал ставку на Лигу Европы еще в полуфинале. Нам же до этого этапа еще далеко.
Не думаю, что это правильно. Если будет возможность, мы постараемся ею воспользоваться, но приоритет — Премьер-Лига. Сдаваться пока слишком рано».
Напомним, что 15 февраля «канониры» сыграют с «Эстерсундом» в 1/16 финала Лиги Европы.
тем более когда у тебя есть Эльнени, а вера в чудо укрепляет силы)
тем более когда у тебя есть Эльнени, а вера в чудо укрепляет силы)
"Простите меня за то, что после многих лет моей работы я оставляю после себя пепелище. Что загнанная команда много лет играет одним неполноценным составом.Простите за то, что в команде всего 4 защитника (из них два ветерана) и замены в принципе нет. Простите за то, что если завтра Кошельный и Мустафи травмируются, у нас будут играть Холдинг и Чамберс и мы пропустим мяча три даже от "Кристал Пэлэса".
За то, что я банально не могу дотупить, что Рэмзи и Джака - не опорники, и не вижу, как будто я слепой, что они постоянно дают пасы назад, нагружая защитников, в то время как защитники и вратарь как раз и ждут, что будет игрок, который будет помогать им и доставлять мяч в атаку. За то, что я как будто закрываю глаза на то, как Мустафи постоянно панически просто лупит вперед, потому что некому дать.
Простите за то, что я, видимо, даже сейчас не осознаю, почему команда начинает играть намного лучше в защите, когда я ставлю в опорку Эль-Ненни, просто потому, что появляется хотя бы какой-то опорник, который начинает доставлять мячи вперед. Простите за то, что за 3 года отсутствия Касорлы я не смог осознать его важность и роль в команде.
Простите меня за Ляказетта за 60 миллионов, который не может банально обработать мяч. Простите за то, что когда-то я ездил в Албанию, а потом мне сказали, что у меня родился сын... Тот самый, который много лет спустя станет самым бесполезным игроком АПЛ, который не будет участвовать ни в созидании, ни в защите, он будет стоять в центре поля и грузить собственных защитников либо отдавать очевидные передачи вперед либо просто обрезаться, и все равно будет неприкосаемым... Мой Гранитушка... Je t'aime... Это было за несколько лет до того, как я ездил в Нигерию.
Простите меня за то, что болельщики в России и Англии перед каждым матчем уже давно предсказывают мои косяки, но я в упор ничего не вижу.Я ухожу заниматься пчеловодством под Парижем и забираю с собой моих двух незаконнорожденных сыновей. Это минимум, которым я могу помочь команде....Удачи, не поминайте лихом!"
"Простите меня за то, что после многих лет моей работы я оставляю после себя пепелище. Что загнанная команда много лет играет одним неполноценным составом.Простите за то, что в команде всего 4 защитника (из них два ветерана) и замены в принципе нет. Простите за то, что если завтра Кошельный и Мустафи травмируются, у нас будут играть Холдинг и Чамберс и мы пропустим мяча три даже от "Кристал Пэлэса".
За то, что я банально не могу дотупить, что Рэмзи и Джака - не опорники, и не вижу, как будто я слепой, что они постоянно дают пасы назад, нагружая защитников, в то время как защитники и вратарь как раз и ждут, что будет игрок, который будет помогать им и доставлять мяч в атаку. За то, что я как будто закрываю глаза на то, как Мустафи постоянно панически просто лупит вперед, потому что некому дать.
Простите за то, что я, видимо, даже сейчас не осознаю, почему команда начинает играть намного лучше в защите, когда я ставлю в опорку Эль-Ненни, просто потому, что появляется хотя бы какой-то опорник, который начинает доставлять мячи вперед. Простите за то, что за 3 года отсутствия Касорлы я не смог осознать его важность и роль в команде.
Простите меня за Ляказетта за 60 миллионов, который не может банально обработать мяч. Простите за то, что когда-то я ездил в Албанию, а потом мне сказали, что у меня родился сын... Тот самый, который много лет спустя станет самым бесполезным игроком АПЛ, который не будет участвовать ни в созидании, ни в защите, он будет стоять в центре поля и грузить собственных защитников либо отдавать очевидные передачи вперед либо просто обрезаться, и все равно будет неприкосаемым... Мой Гранитушка... Je t'aime... Это было за несколько лет до того, как я ездил в Нигерию.
Простите меня за то, что болельщики в России и Англии перед каждым матчем уже давно предсказывают мои косяки, но я в упор ничего не вижу.Я ухожу заниматься пчеловодством под Парижем и забираю с собой моих двух незаконнорожденных сыновей. Это минимум, которым я могу помочь команде....Удачи, не поминайте лихом!"
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТОТ ГНОЙНЫЙ ПЕТУХ БУДЕТ У РУЛЯ АРСЕНАЛА , ТРОФЕЕВ НЕ ВИДАТЬ!
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЭТОТ ГНОЙНЫЙ ПЕТУХ БУДЕТ У РУЛЯ АРСЕНАЛА , ТРОФЕЕВ НЕ ВИДАТЬ!
И, между прочим, престарелые Кьеллини с Матьюиди не потянут АПЛ все равно)))
И, между прочим, престарелые Кьеллини с Матьюиди не потянут АПЛ все равно)))
Наблюдать пять команд в главном турнире континента весьма приятно.
Наблюдать пять команд в главном турнире континента весьма приятно.