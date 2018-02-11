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«Интер» обыграл «Болонью»

вчера, 19:00
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Интер, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Болонья» 2:1 (1:1)
Голы: Эдер 2, Карамо 63 - Паласио 25.

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Канселу, Миранда (Лопес 46), Шкриньяр, Брозович (Рафинья 58), Валеро, Весино, Перишич, Карамо (Гальярдини 73), Эдер.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Болонья»: Миранте, Мбайе, Гонсалес, Де Майо, Масина, Джемаили, Пульгар, Поли (Торосидис 72), Орсолини (Фаллетти 67), Паласио, Ди Франческо (Авенатти 81).
Главный тренер: Роберто Донадони.

Предупреждения: Паласио 20, Мбайе 65, Д’Амброзио 79.

Удаление: Мбайе 69, Масина 90+5.

Судья: Паоло Валери.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Наполи» одержал победу над «Лацио»

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил Великий Князь
сегодня в 00:12
Великий Князь:
Ну ты же нашёл время наведаться сюда? И я найду время похейтить грязный клубишко.) К стати, сколько там сорока на хвосте Мауру принесла? Аха-ха)
Удивляюсь как много своего времени ты этому уделяешь. Скучно, наверное, быть болельщиком Ювентуса, каждый год одно и тоже. Интер ваше единственное развлечение.
А что насчёт Маура, так такие матчи как с Ньюкаслом это рутина. Ничего нового, ничего примечательного.
Великий Князь
Великий Князь ответил Zen-Aku
вчера в 22:23
Zen-Aku:
Бернандерскому мяч попал в руку
Не лезь в мужской разговор.
Великий Князь
Великий Князь ответил nikolah
вчера в 22:22
nikolah:
c удинезе,попал в руку сантону,а в матче с вами когда был аналогичный эпизод (только не помню к кому из ваших попал) его не поставили)
Попал в руку Бенатия. Рука была за спиной. Так что эпизод спорный. Так же за фол против Хедиры должны были пенку ставить.
Zen-Aku
Zen-Aku ответил nikolah
вчера в 21:52
nikolah:
c удинезе,попал в руку сантону,а в матче с вами когда был аналогичный эпизод (только не помню к кому из ваших попал) его не поставили)
Бернандерскому мяч попал в руку
nikolah
nikolah ответил Великий Князь
вчера в 21:47
Великий Князь:
Не помню я когда ошибались не в вашу пользу. Все набранные очки у Интера с душком и не только в этом сезоне. Даже в этом матче их тьма. Хотя бы перед эпизодом со вторым удалением Валеро в ноги прыгнул игроку болонок. Тот устоял, но фол имел место, а карточки нет.
c удинезе,попал в руку сантону,а в матче с вами когда был аналогичный эпизод (только не помню к кому из ваших попал) его не поставили)
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 20:45
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Zen-Aku
    вчера в 20:36
    Zen-Aku:
    Наконец то прервали эту проклятую серию() Лопеса с дебютом! Карамо с почином! Красивый голешник положил болонкам Янн! Надеюсь больше некогда не увижу мистера навеса деревяшку Кандерву в старте! Ну и Рафинья тоже был хорош его тоже жду в старте в следующем туре.
    Самое время начать другую. Аха-ха)
    Удачи в этом)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил RMUKMU
    вчера в 20:36
    RMUKMU:
    Коментарии как всегда в Князе и его придворных. Через 2 дня им будет не до Интера.
    Ну ты же нашёл время наведаться сюда? И я найду время похейтить грязный клубишко.)
    К стати, сколько там сорока на хвосте Мауру принесла? Аха-ха)
    RMUKMU
    RMUKMU
    вчера в 20:26
    Коментарии как всегда в Князе и его придворных. Через 2 дня им будет не до Интера.
    Zen-Aku
    Zen-Aku
    вчера в 20:16
    Наконец то прервали эту проклятую серию() Лопеса с дебютом! Карамо с почином! Красивый голешник положил болонкам Янн! Надеюсь больше некогда не увижу мистера навеса деревяшку Кандерву в старте! Ну и Рафинья тоже был хорош его тоже жду в старте в следующем туре.
    la-respect0
    la-respect0
    вчера в 20:07
    Наполи просто растоптал Лацио и не было никаких удалений ).Здесь же всё совсем иначе...жаль Болонью,но спасибо за забитый ими мяч!)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил juvenale
    вчера в 19:51
    juvenale:
    ну смотри мы, помойка, собаки - это железно.И за последнюю путевку Лацио и кабинет,но Лацио сейчас в ужасной форме
    Нормальная форма и игра лучше чем у сфИНкТОРа, просто непруха плюс отвратное судейство.
    Принтер ещё от помойки под хвост выхватит, после этого снова гарантированно покатится)
    juvenale
    juvenale ответил Великий Князь
    вчера в 19:47
    Великий Князь:
    С чего ты взял? Теперь будет серия из 8 поражений. А если и проплатят за место в ЛЧ, всё равно хорошо, хоть насмеёмся вдоволь)
    ну смотри мы, помойка, собаки - это железно.И за последнюю путевку Лацио и кабинет,но Лацио сейчас в ужасной форме
    Великий Князь
    Великий Князь ответил juvenale
    вчера в 19:45
    juvenale:
    да походу это недоразумение будет в лч
    С чего ты взял? Теперь будет серия из 8 поражений. А если и проплатят за место в ЛЧ, всё равно хорошо, хоть насмеёмся вдоволь)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил вoлгoдoн
    вчера в 19:43
    вoлгoдoн:
    туринская ceкта подгорает при любом раскладе)
    Святой Лионтий ниспослал тебе каталонскую благодать. Шутишь как твитераст Пике. Аха-ха)
    Горбатый опять вернулся
    Горбатый опять вернулся ответил juvenale
    вчера в 19:43
    juvenale:
    кабинетным даже такое дерево как Паласио забивает))))плохо только одно,что картон попадет в лч по итогам сезона,Лацио к сожалению сдулось
      juvenale
      juvenale ответил Великий Князь
      вчера в 19:43
      Великий Князь:
      Не в ЛЧ, а в ЛЕ. Или нужно судьям в три счётчика платить)
      да походу это недоразумение будет в лч
      juvenale
      juvenale ответил RUSTY8
      вчера в 19:42
      RUSTY8:
      С долгожданной победой, всех братьев-нерадзурии!!!! Дай Бог, чтобы эта виктория стала началом новой серии - Светлой Победной! По игре, нет Кандревы - есть результат. У Вани вроде плечо болит, пусть 2-3 недели полечиться) Карамо-красавчег!!! Рафинья-молоток! Березу обязан усадить на лавку. Миранда канеш накосячил, но фантомасу не стоило его заменять на Лисандро. Лопес-фейспалм. Только победы на генуэзском выезде. Лавочное лечение надеюсь позитивно скажется на Икаре. Всех Интеристов с победой! И удачи нам против Дженоа!!!
      да не расстраивайся.....тебе еще настроение могут поднять Бавария,Барселона,Аякс,Арсенал,отличный, преданный болельщик
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Горбатый опять вернулся
      вчера в 19:42
      Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил juvenale
      вчера в 19:41
      juvenale:
      кабинетным даже такое дерево как Паласио забивает))))плохо только одно,что картон попадет в лч по итогам сезона,Лацио к сожалению сдулось
      Не в ЛЧ, а в ЛЕ. Или нужно судьям в три счётчика платить)
      juvenale
      juvenale
      вчера в 19:39
      кабинетным даже такое дерево как Паласио забивает))))плохо только одно,что картон попадет в лч по итогам сезона,Лацио к сожалению сдулось
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Горбатого могила исправит
      вчера в 19:39
      А он у него что на кожаной флейте играет?
      Срамота(
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Sadjon
      вчера в 19:38
        Горбатого могила исправит
        Горбатого могила исправит ответил Великий Князь
        вчера в 19:34
        Великий Князь:
        Тебе помогает? Аха-ха)
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Ислам Керимов
          вчера в 19:30
          Ислам Керимов:
          Зря ты лёд не прикладываешь,уже бы отпустило!Ну да ладно,полыхай на здоровье!
          Тебе помогает? Аха-ха)
          ДАША Д
          ДАША Д
          вчера в 19:30
          Ну хоть такая победа, а то сплошные ничьи.
          Великий Князь
          Великий Князь ответил nikolah
          вчера в 19:27
          nikolah:
          бываетт в нашу сторону ошибаются,бывает нет) я помню матч с Удине,когда дали пеналь ,почти такой же аналогичный пеналь не дали тогда в турине,хотя он был более вероятный чем с удине,но ничего ))
          Не помню я когда ошибались не в вашу пользу.
          Все набранные очки у Интера с душком и не только в этом сезоне.
          Даже в этом матче их тьма. Хотя бы перед эпизодом со вторым удалением Валеро в ноги прыгнул игроку болонок. Тот устоял, но фол имел место, а карточки нет.
          Хозяин Барселоны
          Хозяин Барселоны
          вчера в 19:20
          Неужели у такого грязного и неспортивного клуба как Интер ещё остались болельщики?
          Горбатого могила исправит
          Горбатого могила исправит ответил Зенкаковая нохча
          вчера в 19:19
          Зенкаковая нохча:
          По мусульманским законам я сегодня работаю бесплатно для армян уууу обращайемся мальчики, не стесняемся ууууу
          Извини нохча ))) Не хочу подцепить то что ты уже собрала )))
          Dream game
          Dream game
          вчера в 19:16
          С победой всех нерадзурри!
          теперь ожидаем двухмесячную серию побед, все по плану
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