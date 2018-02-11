«Интер» обыграл «Болонью»

«Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Интер, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Болонья» 2:1 (1:1)
Голы: Эдер 2, Карамо 63 - Паласио 25.
«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Канселу, Миранда (Лопес 46), Шкриньяр, Брозович (Рафинья 58), Валеро, Весино, Перишич, Карамо (Гальярдини 73), Эдер.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Болонья»: Миранте, Мбайе, Гонсалес, Де Майо, Масина, Джемаили, Пульгар, Поли (Торосидис 72), Орсолини (Фаллетти 67), Паласио, Ди Франческо (Авенатти 81).
Главный тренер: Роберто Донадони.
Предупреждения: Паласио 20, Мбайе 65, Д’Амброзио 79.
Удаление: Мбайе 69, Масина 90+5.
Судья: Паоло Валери.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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