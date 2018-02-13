Бистрович: «ЦСКА? Возможно, такое предложение бывает только раз в жизни»

Новичок ЦСКА Кристиян Бистрович продолжает восхвалять «армейский» коллектив:

«В ЦСКА все условия на таком высоком уровне, насколько это может быть. Могу сказать, что все еще нахожусь в процессе адаптации к коллективу, но чувствую себя отлично. Ребята приняли меня хорошо, потихоньку начинаю со всеми общаться.

Честно говоря, выбрать среди предложений было совсем несложно. ЦСКА — самый большой клуб, в который я мог попасть зимой, и очень рад, что оказался именно здесь. Возможно, такое предложение бывает только раз в жизни, так что сказать „нет“ я просто не мог.

Команда здесь полноценная и сплоченная. Футболисты ЦСКА играют друг с другом много лет и великолепно знают друг друга, в этом их сила. Так что для меня попасть сюда – большая честь, привилегия».

Отметим, что Бистрович остался в запасе на матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой».