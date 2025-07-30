«Оулу» — «Яро». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.08.2025)

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сегодня, 12:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Оулу». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.95. На успех «Яро» можно сделать ставку в букмекерской конторе Пари по 3.9. Ничья будет стоить 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Оулу» располагается в зоне вылета, на 11 месте в высшей лиге. За прошедшие 17 встреч команда сумела заработать 15 очков. Чтобы выбраться из «красной зоны» команде необходимо заработать ещё шесть баллов. Два последних матча «Оулу» завершились поражением от «ХИКа» (1:3), и победой над «Мариехамном» (1:0).

«Яро» располагается выше своего соперника, и занимает 9 место, что означает, что он все равно располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 17 матчей, смогла заработать 16 очков, что всего она один пункт больше, чем у своего соперника. Две последние игры «Яро» завершились поражением от «Ильвеса» (0:1), и ничьёй с «ВПС» (2:2).

Информация для ставок

«Оулу» проиграл всего три раза в десяти матчах

«Яро» не выигрывает на протяжении четырёх встреч

Четыре из пяти последних игр «Оулу» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах, поэтому советуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Пари.