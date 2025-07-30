Уход Виллиана – ужасная новость для Российской Премьер-Лиги. ЦСКА теряет защитников, но заработает 13 миллионов евро

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сегодня, 11:53

После продаж фанаты клуба ждут новичков.

«Армейцы» прощаются с ключевым футболистом

Виллиан Роша разыгрался к тридцати годам. В прошлом сезоне он был среди лучших центральных защитников РПЛ . Вместе с коллегой Мойзесом оказался в числе любимцев публики, но Роша не менял амплуа, как его универсальный соотечественник. Виллиана легко запомнили по умению нарушать правила, симулировать и конфликтовать. После перепалки с бразильцем указал на свои гениталии нападающий Соболев в дерби ЦСКА и «Спартака». Именно Роша был в эпицентре драки в другом матче с «красно-белыми», когда Виллиан одним ударом достал оппонентов Литвинова и Бабича.

Впрочем, Роша знаменит не только неприличными жестами и потасовками. Бразилец умеет играть в футбол, поэтому марокканский тренер Аммута попросил руководство «Аль-Джазиры» сделать ему подарок – подписать Виллиана. Роша усилит скромную команду из чемпионата ОАЭ . Там ждут старт нового сезона, а в последнем сыгранном турнире «Аль-Джазира» заняла седьмую строчку. Титул в ОАЭ выиграл португальский наставник Пауло Соуза с командой «Шабаб Аль-Ахли». Пока клубы из Дубая и окрестностей не запакованы звездами, как ключевые команды из Саудовской Аравии.

«Аль-Джазира» даст за переход Роши 6 млн евро и предложила футболисту 2,8 млн евро за год. Представители бразильца получат достойные комиссионные. ЦСКА не придется делиться деньгами с агентами, что хорошо. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо не скрывает факт переговоров. Когда приходят щедрые шейхи, то футболист оценивает свой возраст, перспективы нынешней команды и слушает близких. В Москве Роша получает около одного миллиона евро, ему выгодно уехать в ОАЭ , чтобы заработать в три раза больше.

Латераль Келвен перезапустит карьеру на родине

В отличие от Роши, Келвен не в основе нового тренера ЦСКА Челестини. Бразилец потерял место справа в защите после перехода на новую схему зимой, когда серб Николич вернул четверку защитников. Келвен подходил на роль латераля, когда можно было часто атаковать, а со спины всегда страховали правый центральный хавбек и один из тройки защитников. В новой схеме серб Гайич смотрелся лучше. Милан совершил камбэк, а Келвена за солидные 7 млн евро забирает вице-чемпион Бразилии «Палмейрас». Клуб из Сан-Паулу идет в группе лидеров в новом сезоне местной Серии А.

Келвену выгодно перейти в «Палмейрас», ведь у команды стабильный толковый тренер. Португалец Абел Феррейра тренирует команду с 2020 года, что для бразильского футбола – целая эпоха. На клубном чемпионате мира «Палмейрас» вылетел от будущего победителя «Челси», уступив 1:2. В центре обороны команды есть Бруно Фукс, бывший защитник ЦСКА . Абел использует разные схемы, но конкурент Келвена в новом клубе, молодой аргентинец Агустин Гиай, заинтересовал скаутов «Ромы». Раз пришли люди Гасперини, то за ними выстроится очередь. Келвен может стать основным.

С точки зрения бизнеса обе вероятные продажи ЦСКА умные – получат 13 млн евро за бразильских защитников, один из которых является резервистом. Келвену всего 24 года, «армейцы» хотят 15% от суммы будущей перепродажи футболиста. Причем в случае с латералем мгновенно нашли замену. ЦСКА предлагает 1,3 млн евро плюс 20% от суммы будущей продажи крайнего защитника «Банфилда» Ди Лусиано. Рамиро всего 21 год, две недели назад он получил травму. Но если повреждение несерьезное, то «армейцы» пойдут в атаку. Им нужен атакующий выносливый конкурент для Гайича.

ЦСКА в активном поиске талантливых нападающих

Впервые за много лет «армейцы» могут завершить трансферное окно с расходами выше 15 млн евро. Уже подписали плеймейкера Алвеса за 5 млн евро, но интересуются Тьяго Паласиосом, Даниэлем Руисом и Матеусом Гонсалвесом. В списке три вингера, все они молодые ребята. Сомневаемся, что ЦСКА готов подписать столько иностранцев, если в клубе знают, что через год ужесточат лимит. Из тройки выделяется уругваец Паласиос из «Эстудиантеса», но за него запросили 7,5 млн евро. Возможно, ЦСКА остановится на кандидатуре колумбийца Руиса из «Мильонариса».

Кто отвечает за трансферы? В ЦСКА уволили спортивного директора Мовсесьяна. Андрей работал скаутом с 2012 года, потом был главным в отделе поиска новичков и стал спортивным директором. Вместе с Бабаевым они провернули ряд удачных сделок, но затем пошли промахи. Мовсесьяна могут назначить спортивным директором «Спартака», а Челестини ждёт трансферов, не получив поддержку от конкретного опытного менеджера. Успех переговоров зависит от Бабаева, он вспомнит молодость. Исполнительный директор клуба должен уговорить молодых латиноамериканцев выбрать клуб Челестини.

Тренеру из Швейцарии тоже надо определиться. Судя по множеству новостей о подписании вингеров, Челестини может вернуть Кругового на родную позицию левого латераля. Тогда Мойзес будет в центре обороны с Дивеевым, а молодежь останется на подстраховке. Сомнительная перестановка, поскольку у Дивеева много травм, Мойзес хорош на левом фланге, а Круговой сделал дубль в ворота «Ахмата», ему нравится играть в атаке и менять фланги. ЦСКА присматривается к бразильцу из чемпионата Китая, а Дивеев предлагает вернуть хавбека Пьянича, которого отпустили из-за высокой зарплаты.