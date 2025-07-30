Владельцы «Ливерпуля» намерены купить испанский «Хетафе»

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вчера, 11:32

Фирма Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем», хочет купить клуб «Хетафе».

По информации источника, сумма сделки может составить около 100 млн фунтов стерлингов. При этом сообщается, что президент испанской команды Анхель Торрес пока не спешит с продажей.

Американская компания активно работает над созданием группы клубов вокруг «Ливерпуля». До недавнего времени они вели переговоры с французским «Бордо» и испанской «Малагой», однако теперь именно «Хетафе» рассматривается как приоритетный вариант.