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Владельцы «Ливерпуля» намерены купить испанский «Хетафе»

вчера, 11:32

Фирма Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем», хочет купить клуб «Хетафе».

По информации источника, сумма сделки может составить около 100 млн фунтов стерлингов. При этом сообщается, что президент испанской команды Анхель Торрес пока не спешит с продажей.

Американская компания активно работает над созданием группы клубов вокруг «Ливерпуля». До недавнего времени они вели переговоры с французским «Бордо» и испанской «Малагой», однако теперь именно «Хетафе» рассматривается как приоритетный вариант.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 22:18
Не будет Хетафе в ЛЧ. Ну разве что если Ливерпуль отправится в ЛЕ.
AKH
AKH
вчера в 14:35
Жаль, что не купили Бордо.. Команда, в который играли Зизу, Жан Тигана, Ален Жиресс, Кристоф Дюгарри, Йоанн Гуркюфф, Сильвен Вильтор.. И мало еще кто.
lk_483777
lk_483777
вчера в 11:52, ред.
100 млн фунтов за клуб - это примерно 133 млн долларов или чуть дешевле трансфера Флориана Вирца (116 млн фунт.). Для такой фирмы это копейки.

Если купят клуб и приобретут нормального тренера и качественных игроков, Хетафе вполне может бороться за ТОП 4 в Ла Лиге, где конкуренция не такая большая. Понятно, что Реал, Барса и Атлетико для них будут недосягаемы, а вот с остальными можно будет бодаться. А там и ЛЧ, где только за участие отлично платят.
Словом, вполне интересная перспектива, но надо вливать много денег.
Гость
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